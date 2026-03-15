Guaviare

MinDefensa anuncia aumento del pie de fuerza en Guaviare: llegarán más de 400 uniformados entre Ejército y Policía en los próximos meses

Las autoridades buscan mejorar las condiciones de seguridad en el departamento.

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Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

15 de marzo de 2026, 8:37 a. m.
Reunión de seguridad en San José del Guaviare.
Reunión de seguridad en San José del Guaviare. Foto: Suministrada a SEMANA

Tras una reunión estratégica de seguridad realizada en las últimas horas en San José del Guaviare, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció una serie de medidas con el fin de fortalecer la seguridad en el departamento del Guaviare.

El encuentro contó con la participación de la cúpula militar y de Policía, así como de mandos regionales de las Fuerzas Armadas. También asistieron el gobernador del Guaviare, Yeison Ferney Rojas Martínez, y los alcaldes de los municipios de San José del Guaviare, El Retorno, Miraflores y Calamar.

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Durante la reunión se revisaron diferentes temas relacionados con el orden público y se definieron estrategias y compromisos institucionales para mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de cerca de 85.000 habitantes del departamento.

Entre las medidas anunciadas por el Ministerio de Defensa se encuentra el fortalecimiento de la articulación entre los organismos de inteligencia, con el propósito de aumentar la capacidad operacional contra estructuras criminales que operan en la región.

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En ese contexto, las autoridades señalaron que se priorizarán operaciones y presencia institucional en zonas específicas del departamento, entre ellas Charras, Línea del Boquerón, la Trocha Ganadera, en el municipio de El Retorno, y el sector de La Paz.

Las medidas también incluyen el fortalecimiento del pie de fuerza. Con la activación de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 10 del Ejército Nacional, unidad que cuenta con más de 1.200 integrantes; las autoridades indicaron que se ha incrementado la capacidad operativa en el territorio.

Reunión de seguridad en San José del Guaviare.
Reunión de seguridad en San José del Guaviare. Foto: Suministrada a SEMANA

De acuerdo con lo anunciado por el ministro de Defensa, durante los próximos meses se sumarán nuevos uniformados. En abril se prevé la llegada de 180 efectivos adicionales y en junio otros 170, lo que permitirá ampliar la cobertura de las operaciones militares en distintas zonas del departamento.

En materia de seguridad urbana y judicial, el jefe de la cartera informó que la Policía Nacional también tendrá un refuerzo en el departamento con la incorporación de 60 uniformados.

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Estos uniformados serán distribuidos en diferentes municipios y algunos de ellos se integrarán al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) para fortalecer las acciones contra la extorsión.

Dentro de las estrategias definidas también se contempla el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas. Según el Ministerio de Defensa, se aumentará el uso de drones y sistemas antidrones, así como el trabajo de inteligencia y la presencia institucional en corredores viales, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad para transportadores, viajeros y turistas.

Por su parte, la Armada de Colombia adelanta un análisis para evaluar la posible activación de un grupo de operaciones fluviales que permita ampliar el control sobre los ríos del departamento y apoyar las labores de seguridad para la población civil.

Con el Ministerio del Interior y la Gobernación del Guaviare se desarrolla un proyecto de instalación de cámaras de vigilancia por cerca de 37.000 millones de pesos para los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar.

Además, las autoridades prevén que hacia finales de este año se entregue una nueva estación de Policía en el municipio de Miraflores.