MinDefensa pide estar alerta y denunciar infiltraciones de violentos en las marchas que promueve el Gobierno

“Yo no me atrevería a predecir cuál va a ser la cantidad de gente que va a marchar, pero creo que no va a salir bien, porque la Corte Constitucional no va a ceder a la presión en las calles”, anota, por su parte Jorge Restrepo, director del Centro de investigación y estudios sobre conflictos armados, violencia armada y desarrollo (Cerac). Añade que independientemente de si salen muchos o pocos, difícilmente es una acción que lograría sacar adelante las reformas.