MinEducación no tiene información de 2.000 niños que estaban registrados en programas académicos del Catatumbo

El Ministerio de Educación Nacional (Mineducación) reveló recientemente que no dispone de información sobre la situación de más de 2.000 niños que se encontraban inscritos en diversos programas académicos en la región del Catatumbo, ubicada en el noreste del país.

