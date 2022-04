Ministro de Ciencia visitó a estudiante barranquillera que conocerá la Nasa

Durante una visita realizada a la Institución Educativa Distrital San Gabriel, de Barranquilla, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Tito Crissien Borrero, sostuvo un encuentro especial con Juana Valentina Estrada Díaz, estudiante de 13 años de edad que fue seleccionada para conocer la Nasa.

La visita a la joven barranquillera, en la institución donde cursa noveno grado de bachillerato, transcurrió entre amenas charlas con sus maestros, compañeros, familia y visita al laboratorio escolar, como un respaldo del Gobierno Nacional al talento de los estudiantes, sus logros y sus sueños.

Juana Valentina es una de las 35 niñas y jóvenes elegidas para viajar en agosto a Houston, Texas, en una experiencia de inmersión al Space Center de la Nasa, tras ser seleccionada por la Fundación She Is, a través del proyecto ‘Ella es Astronauta’.

Como única representante de Barranquilla y el Atlántico, entre 3.000 estudiantes de todo el país que hicieron parte del proceso, la joven viajará a la Nasa junto a 34 colombianas más, entre quienes se encuentra Rossa Paniquita, del colegio Nacional Loperena de Valledupar. Otras niñas y jóvenes de Perú, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana también fueron beneficiarias de este programa durante el 2022.

“Para nosotros es satisfactorio ver a los niños y jóvenes colombianos cumplir sus sueños. Más cuando esos sueños están relacionados con el conocimiento y el saber. Por eso estamos en esta institución donde se forman jóvenes que sueñan con llegar lejos y contribuir con sus talentos a la sociedad y al mundo, y que estudian para ello, como Juana Valentina Estrada Díaz, quien hoy es premiada por su intelecto, pasión y amor por la ciencia, la tecnología y la innovación. Gracias a la Fundación She is, ella podrá ir a la Nasa”, expresó el ministro.

Juana Valentina agradeció el cariño del ministro al visitar su colegio y expresó su alegría por el logro obtenido: “Me siento muy contenta por poder cumplir este sueño, porque para mí es una oportunidad única poder ir a la Nasa. Este proceso empezó desde muy niña, pues siempre me interesó mucho la astronomía y la investigación. Me llena de satisfacción porque podré representar a todas las personas que me han apoyado, que puedan ver que ese esfuerzo no se perdió, sino que va para más. Me siento muy feliz de poder vivir mi sueño, representando a Barranquilla y al Atlántico”, afirmó la estudiante.

La joven integra el Semillero de Investigación en Ciencias Espaciales (Sice), al cual llegó hace un año tras interesarse en temas como las huertas escolares, el cuidado del medio ambiente, la astronomía y el cambio climático, entre otros. Hoy es una de las estudiantes más destacadas de su colegio, con un promedio de 9.5.

El semillero de investigación es liderado por el docente Erquinio Taborda, profesor de Física y Matemáticas, teacher del programa Globe internacional, que patrocina la Nasa, es uno de los Titanes Caracol del año 2018 y fue quien acompañó el proceso de postulación de Juana Valentina. A través de este semillero, dos jóvenes barranquilleros de colegios oficiales vivieron, en 2019, la experiencia de conocer las instalaciones de la Nasa.

“Pude observar que Juana Valentina mostraba interés en algunos temas que el semillero trabajaba y la invitamos a formar parte de él. Vimos que crecía su amor por la ciencia y por eso pensamos en ella para postularla. Cumplía con los requisitos y es una estudiante con alto rendimiento académico. Estamos felices de este logro y es una gran satisfacción como maestro haber acompañado este proceso”, afirmó el profesor Taborda.

Previo a su viaje a la Nasa, Juana Valentina participará de 20 sesiones virtuales con la Fundación She Is, Space Center de la Nasa Houston y aliados sobre temas de innovación, emprendimiento, robótica, tecnología, ciencia, etc. La experiencia en el Space Center incluye actividades y recorridos en los que se puede apreciar la exhibición de más de 400 artefactos espaciales, rocas lunares, entre otros.