Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirma la captura del hombre más buscado en Italia

Al término de un consejo de seguridad realizado en Barrancabermeja, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la captura del hombre más buscado de Italia, conocido con el alias de Lorenzo, cuyo nombre sería Lorenzo Dei Meneghetti.

Según el ministro, las acciones se adelantaron en un operativo adelantado por la Dirección de Inteligencia de Policía, Dipol; el servicio de cooperación internacional de Italia y la Interpol de Roma, y se logró establecer que el delincuente estaba designado para hacer conexión con las mafias de Italia y otros países.

“El sujeto estaba incluido en la lista de los más buscados de Italia, cabecilla del narcotráfico en Suramérica, designado para el envío de cocaína a las mafias italianas, tunecinas y albanesas”, confirmó el funcionario.

De acuerdo con la información entregada por el ministro, alias Lorenzo era requerido mediante notificación roja, por múltiples delitos, principalmente, por asociación para delinquir dirigida al tráfico de sustancias estupefacientes.

Las mayores investigaciones judiciales en su contra se ubican en Italia, su país de origen, por lo que esa nación calificó el hecho como “un objetivo de alto valor en resultados”.

El capturado había llegado a Colombia con documentación rumana carente de toda legalidad. Su accionar permitía el tráfico de droga hacia España, Italia y Marruecos.

Anuncios de resultados previo a reunión de Petro con Trump

Para el próximo 3 de febrero está prevista la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro.

Según lo ha manifestado el presidente colombiano, va dispuesto a demostrar que en vez de ser un facilitador del narcotráfico es una víctima, precisamente por ser su atacante.

Encuentro Petro-Trump Foto: Montaje El País

Al terminar el consejo de seguridad en la ciudad santandereana, Sánchez habló de resultados, no solo contra la delincuencia, sino específicamente contra los carteles del narcotráfico. En tal sentido, mencionó el operativo adelantado con el concurso de la Armada Nacional, a través del cual, fueron incautados 9,8 toneladas de cocaína en las Islas Azores, frente a Portugal. Pero además, agregó hechos sucedidos en este mismo sábado 31 de enero, cuando se produjo una nueva incautación de cocaína, esta vez, de una tonelada en el puerto de Cartagena. “La modalidad que estaban utilizando era la de ocultamiento de mercancía en maquinaria micropulverizadora”, confirmó Sánchez.

Se trataba de un contenedor que procedía de Antioquia y tenía como destino Berlin-Alemania, manifestó, y agregó que el alcaloide presuntamente podría pertenecer al Clan del Golfo y la afectación económica a esa estructura sería de 56 millones de dólares. “Serían unas 2,8 millones de dosis que no llegarán a las calles de los países consumidores”.