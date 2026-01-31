Justicia

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirma la captura del hombre más buscado en Italia

El funcionario también entregó varios resultados logrados en la lucha contra el narcotráfico y se refirió a la seguridad que preparan para las elecciones.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Economía
31 de enero de 2026, 8:31 p. m.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia
Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia Foto: Ministerio de Defensa / Cortesía

Al término de un consejo de seguridad realizado en Barrancabermeja, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la captura del hombre más buscado de Italia, conocido con el alias de Lorenzo, cuyo nombre sería Lorenzo Dei Meneghetti.

Según el ministro, las acciones se adelantaron en un operativo adelantado por la Dirección de Inteligencia de Policía, Dipol; el servicio de cooperación internacional de Italia y la Interpol de Roma, y se logró establecer que el delincuente estaba designado para hacer conexión con las mafias de Italia y otros países.

“El sujeto estaba incluido en la lista de los más buscados de Italia, cabecilla del narcotráfico en Suramérica, designado para el envío de cocaína a las mafias italianas, tunecinas y albanesas”, confirmó el funcionario.

De acuerdo con la información entregada por el ministro, alias Lorenzo era requerido mediante notificación roja, por múltiples delitos, principalmente, por asociación para delinquir dirigida al tráfico de sustancias estupefacientes.

Nación

Llegó la hora de elegir nuevo contralor. Emiten resolución para convocar a aspirantes a reemplazar a Carlos Hernán Rodríguez

Nación

Elecciones atípicas este primero de febrero. Así está la situación en Ponedera, Atlántico

Nación

Detectan millonario robo en la Alcaldía de Bahía Solano, Chocó: hay tres capturados

Nación

El Tarra, Norte de Santander: en campo minado, por poco pierden la vida dos labriegos; el Ejército intervino. Esto sucedió

Nación

Si en enero llovió bastante, así estará el clima en febrero, según el Ideam

Nación

Expresidente Uribe anuncia decisión tras rumor que le llegó: “Pero seguiremos la lucha para que Colombia cambie”

Nación

En esta fecha los colombianos podrán saber a ciencia cierta por quién votar, ¿por qué?

Confidenciales

“Riesgo tangible”: minDefensa revela lo que le preocupa sobre las elecciones en el 2026

Nación

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desmiente a presidente de Ecuador y dice que sí hay cooperación en lucha antidrogas

Nación

“Fuerza Pública no descansará hasta encontrar a Mordisco y que pague por sus delitos”: dura respuesta de minDefensa a propuesta de alianza criminal

Las mayores investigaciones judiciales en su contra se ubican en Italia, su país de origen, por lo que esa nación calificó el hecho como “un objetivo de alto valor en resultados”.

El capturado había llegado a Colombia con documentación rumana carente de toda legalidad. Su accionar permitía el tráfico de droga hacia España, Italia y Marruecos.

Anuncios de resultados previo a reunión de Petro con Trump

Para el próximo 3 de febrero está prevista la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro.

Según lo ha manifestado el presidente colombiano, va dispuesto a demostrar que en vez de ser un facilitador del narcotráfico es una víctima, precisamente por ser su atacante.

Desde que empezó su mandato, Donald Trump ha tenido un tono de confrontación con los países de América Latina, en especial con Colombia por temas como la lucha contra el narcotráfico. Esto ha generado enfrentamientos con Gustavo Petro.
Encuentro Petro-Trump Foto: Montaje El País

Al terminar el consejo de seguridad en la ciudad santandereana, Sánchez habló de resultados, no solo contra la delincuencia, sino específicamente contra los carteles del narcotráfico. En tal sentido, mencionó el operativo adelantado con el concurso de la Armada Nacional, a través del cual, fueron incautados 9,8 toneladas de cocaína en las Islas Azores, frente a Portugal. Pero además, agregó hechos sucedidos en este mismo sábado 31 de enero, cuando se produjo una nueva incautación de cocaína, esta vez, de una tonelada en el puerto de Cartagena. “La modalidad que estaban utilizando era la de ocultamiento de mercancía en maquinaria micropulverizadora”, confirmó Sánchez.

Se trataba de un contenedor que procedía de Antioquia y tenía como destino Berlin-Alemania, manifestó, y agregó que el alcaloide presuntamente podría pertenecer al Clan del Golfo y la afectación económica a esa estructura sería de 56 millones de dólares. “Serían unas 2,8 millones de dosis que no llegarán a las calles de los países consumidores”.

Más de Nación

En los últimos tres años, la CGR ha auditado 599 proyectos financiados con regalías por un valor de 7,1 billones de pesos.

Llegó la hora de elegir nuevo contralor. Emiten resolución para convocar a aspirantes a reemplazar a Carlos Hernán Rodríguez

Pedro Sánchez, ministro de Defensa

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirma la captura del hombre más buscado en Italia

Elecciones atípicas en Ponedera-Atlántico

Elecciones atípicas este primero de febrero. Así está la situación en Ponedera, Atlántico

El hombre fue capturado en la localidad de Bosa. Foto Getty.

Detectan millonario robo en la Alcaldía de Bahía Solano, Chocó: hay tres capturados

Fuerza de tarea Vulcano, del Ejército

El Tarra, Norte de Santander: en campo minado, por poco pierden la vida dos labriegos; el Ejército intervino. Esto sucedió

Lluvias

Si en enero llovió bastante, así estará el clima en febrero, según el Ideam

Álvaro Uribe Vélez

Expresidente Uribe anuncia decisión tras rumor que le llegó: “Pero seguiremos la lucha para que Colombia cambie”

tarjetón votaciones

En esta fecha los colombianos podrán saber a ciencia cierta por quién votar, ¿por qué?

Imágenes del accidente en el barrio Modelia, en Bogotá.

Fatal accidente en Bogotá quedó registrado en video: una persona murió

Momentos previos al asesinato.

Terror al interior de una panadería en Bogotá: una persona fue asesinada

Noticias Destacadas