Nación

Ministro de Defensa revela cuáles eran los socios de Pipe Tuluá, extraditado a EE. UU.

El temido cabecilla sembraba el terror en el departamento del Valle del Cauca, según las autoridades.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 7:04 p. m.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre la extradición de Pipe Tuluá.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre la extradición de Pipe Tuluá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En las últimas horas, en un gigantesco operativo de la Policía fue extraditado a los Estados Unidos alias Pipe Tuluá, considerado como el terror en el departamento del Valle del Cauca, al ser el cabecilla de La Inmaculada.

Luego de ser enviado a Estados Unidos, quien se pronunció sobre la extradición fue el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien se encuentra acompañando al presidente Gustavo Petro en su visita al presidente Donald Trump.

Sánchez reveló en sus redes sociales los socios de Pipe Tuluá. Tenía vínculos con redes del suroccidente del país, con el cartel del Clan del Golfo, disidencias y organizaciones internacionales dedicadas al envío de cocaína hacia los Estados Unidos de América.

Así mismo indicó el ministro de Defensa que “con esta extradición se rompen cadenas de mando, financiación y coordinación internacional. Se debilitan alianzas criminales, se corta el flujo de recursos ilícitos y se envía un mensaje claro a estas estructuras: el camino es acogerse a la legalidad o enfrentar todo el peso de la justicia y la Ley”.

Nación

“No nos dejemos imponer presidente por parte del narcotráfico”: Vicky Dávila tras confesión de Pipe Tuluá sobre la campaña Petro

Nación

Vicky Dávila revela explosivo audio del extraditado Pipe Tuluá: asegura que dio plata a la campaña de Petro, a través de su hermano Juan Fernando

Nación

Terrorismo total: Gobierno Petro presenta los índices más altos de la última década con más de 1.391 casos

Barranquilla

“Explotó durísimo”: habla testigo de ataque con granada a cárcel Distrital El Bosque en Barranquilla, que dejó dos guardas heridos

Nación

Isagen pide a la Corte suspender el decreto de impuesto al sector energía de la emergencia económica

Cali

Atentado terrorista en la vía Villa Rica-Caloto, Cauca: explota un carrobomba; esto es lo que se sabe

Nación

Este es el panorama de las emergencias invernales en Colombia: mandatarios locales y departamentales prenden alarmas

Nación

Cayó en Colombia uno de los hombres más buscados de Italia. Esto es lo que se sabe

Confidenciales

“Riesgo tangible”: minDefensa revela lo que le preocupa sobre las elecciones en el 2026

Nación

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desmiente a presidente de Ecuador y dice que sí hay cooperación en lucha antidrogas

Aranceles Ecuador - Decreto de Emergencia.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló detalles de los negocios de alias Pipe Tuluá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Agregó el ministro Sánchez que: “este resultado demuestra que el narcotráfico no encuentra refugio ni fronteras seguras. Colombia es un socio confiable y seguirá trabajando con los Estados Unidos desde el respeto, la cooperación y los hechos, protegiendo a los ciudadanos y asfixiando a quienes viven del crimen”.

Dentro del expediente de la Policía se señala que en 2008, Andrés Felipe Marín Silva, Pipe Tuluá, inició su trayectoria, como sicario y cobrador de extorsiones para un componente de “Los Rastrojos” en el departamento del Quindío, al mando de alias ‘Ballena’, quien actualmente se encuentra privado de la libertad.

Pipe Tuluá
SEMANA reveló los privilegios que tenía Pipe Tuluá en la cárcel La Picota, en el pabellón de extraditables. Foto: Suministrado a SEMANA API

Señalan los documentos que, junto a alias Porrón, Pipe Tuluá fundó La inmaculada. “Consolidando juntos la denominada organización delincuencial “La Inmaculada”, dedicada al tráfico de estupefacientes, extorsión y homicidios selectivos. Luego del seguimiento a alias “Porrón” por parte de la Policía, alias “Pipe” queda a cargo de la organización y comienza a edificar su imperio criminal, pero meses después es nuevamente capturado en enero de 2015, en el municipio de El Cerrito (Valle del Cauca)“, señaló una fuente de la Policía.

Más de Nación

Rueda de prensa precandidata presidencial Vicky Dávila, en la entrega de firmas a la Registraduria.

“No nos dejemos imponer presidente por parte del narcotráfico”: Vicky Dávila tras confesión de Pipe Tuluá sobre la campaña Petro

Vicky Dávila. Juan Fernando Petro Gustavo Petro Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá Audios

Vicky Dávila revela explosivo audio del extraditado Pipe Tuluá: asegura que dio plata a la campaña de Petro, a través de su hermano Juan Fernando

En medio de la Paz Total del presidente Gustavo Petro se han registrado los índices más altos de terrorismo en el país.

Terrorismo total: Gobierno Petro presenta los índices más altos de la última década con más de 1.391 casos

Cárcel Distrital de Varones El Bosque, en Barranquilla.

“Explotó durísimo”: habla testigo de ataque con granada a cárcel Distrital El Bosque en Barranquilla, que dejó dos guardas heridos

Aranceles Ecuador - Decreto de Emergencia.

Ministro de Defensa revela cuáles eran los socios de Pipe Tuluá, extraditado a EE. UU.

.

Isagen pide a la Corte suspender el decreto de impuesto al sector energía de la emergencia económica

Ataque terrorista en el Cauca.

Atentado terrorista en la vía Villa Rica-Caloto, Cauca: explota un carrobomba; esto es lo que se sabe

Fuertes lluvias generan emergencias en Medellín.

Este es el panorama de las emergencias invernales en Colombia: mandatarios locales y departamentales prenden alarmas

Emergencias por lluvias en el Caribe.

Ideam reportó 165 municipios en alerta roja por fuerte temporada de lluvias

Andrés Calle, expresidente de la Cámara, habría recibido $1.000 millones en efectivo en un apartamento en Montería para apoyar reformas del Gobierno.

Vuelve y juega: Andrés Calle volvió a intentar salir de la cárcel y la Corte Suprema le dijo ‘no’

Noticias Destacadas