Ministro de Defensa revela cuáles eran los socios de Pipe Tuluá, extraditado a EE. UU.

En las últimas horas, en un gigantesco operativo de la Policía fue extraditado a los Estados Unidos alias Pipe Tuluá, considerado como el terror en el departamento del Valle del Cauca, al ser el cabecilla de La Inmaculada.

Luego de ser enviado a Estados Unidos, quien se pronunció sobre la extradición fue el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien se encuentra acompañando al presidente Gustavo Petro en su visita al presidente Donald Trump.

Sánchez reveló en sus redes sociales los socios de Pipe Tuluá. Tenía vínculos con redes del suroccidente del país, con el cartel del Clan del Golfo, disidencias y organizaciones internacionales dedicadas al envío de cocaína hacia los Estados Unidos de América.

Así mismo indicó el ministro de Defensa que “con esta extradición se rompen cadenas de mando, financiación y coordinación internacional. Se debilitan alianzas criminales, se corta el flujo de recursos ilícitos y se envía un mensaje claro a estas estructuras: el camino es acogerse a la legalidad o enfrentar todo el peso de la justicia y la Ley”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló detalles de los negocios de alias Pipe Tuluá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Agregó el ministro Sánchez que: “este resultado demuestra que el narcotráfico no encuentra refugio ni fronteras seguras. Colombia es un socio confiable y seguirá trabajando con los Estados Unidos desde el respeto, la cooperación y los hechos, protegiendo a los ciudadanos y asfixiando a quienes viven del crimen”.

Dentro del expediente de la Policía se señala que en 2008, Andrés Felipe Marín Silva, Pipe Tuluá, inició su trayectoria, como sicario y cobrador de extorsiones para un componente de “Los Rastrojos” en el departamento del Quindío, al mando de alias ‘Ballena’, quien actualmente se encuentra privado de la libertad.

SEMANA reveló los privilegios que tenía Pipe Tuluá en la cárcel La Picota, en el pabellón de extraditables. Foto: Suministrado a SEMANA API

Señalan los documentos que, junto a alias Porrón, Pipe Tuluá fundó La inmaculada. “Consolidando juntos la denominada organización delincuencial “La Inmaculada”, dedicada al tráfico de estupefacientes, extorsión y homicidios selectivos. Luego del seguimiento a alias “Porrón” por parte de la Policía, alias “Pipe” queda a cargo de la organización y comienza a edificar su imperio criminal, pero meses después es nuevamente capturado en enero de 2015, en el municipio de El Cerrito (Valle del Cauca)“, señaló una fuente de la Policía.