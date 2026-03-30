Ministro Pedro Sánchez respalda la captura de alias Calarcá, pero dijo que la orden está en manos de Petro

Los avances en la mesa de negociación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y alias Calarcá Córdoba, uno de los jefes de las disidencias de las Farc, no registran los resultados esperados, en medio de cuestionamientos sobre el proceso.

Calarcá, el permanente dolor de cabeza de Gustavo Petro: la mesa de negociación habla con el jefe guerrillero mientras estallan escándalos en su contra

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la situación y aseguró que respalda la captura del jefe disidente, aunque aclaró que la decisión depende del jefe de Estado.

“Quiero dar claridad, claro que estoy de acuerdo con que se capture a alias Calarcá, pero siempre el Ministerio de Defensa actuará acorde a la decisión del presidente de la República, que es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, en este momento la orden de captura está suspendida”, dijo en entrevista con Hora 20 de Caracol Radio.

Según lo señalado por el funcionario, las actuaciones del Gobierno se enmarcan en la normativa vigente. “Ahí se está cumpliendo absolutamente la ley porque ya esa facultad, ya que sea bueno o malo, pues después de la guerra todos son generales”, agregó.

En #Hora20 de Caracol Radio, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez dijo que está de acuerdo con la orden de captura en contra de alias 'Calarcá', pero la decisión final es del presidente Gustavo Petro pic.twitter.com/Wt1QwptzvF — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 31, 2026

De acuerdo con información confirmada por SEMANA, desde el 24 de marzo delegados del Gobierno permanecen en zona rural del departamento del Caquetá adelantando diálogos con Calarcá Córdoba.

Computador de alias Calarcá | Los supuestos intereses del Gobierno, pese a las evidencias

En paralelo, aumentan los señalamientos contra el jefe disidente. La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó denuncias relacionadas con presuntas actividades criminales, entre ellas extorsiones, secuestros y homicidios, mientras se desarrollan los acercamientos con el Gobierno Petro.

El diario El Espectador le preguntó a la fiscal cómo avanzaba la investigación contra el jefe guerrillero y ella respondió:

“Ratificamos información grave de los computadores y celulares sobre relaciones del grupo con un general y una persona de la DNI. Así comprobamos que hay hechos muy graves asociados a alias Calarcá y muchos de ellos fueron revelados por Noticias Caracol. Algunos tienen que ver con homicidios que habría encargado alias Calarcá. Su caso es muy grave como para estar en una mesa de negociación. En eso se fundamenta nuestra solicitud al alto comisionado de paz para que permita emitir la orden de captura”, respondió la jefa del ente acusador.