Nación

Ministro Pedro Sánchez respalda la captura de alias Calarcá, pero dijo que la orden está en manos de Petro

El Gobierno mantiene diálogos de paz con el jefe disidente en Caquetá.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

30 de marzo de 2026, 10:44 p. m.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y alias Calarcá.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y alias Calarcá. Foto: SEMANA

Los avances en la mesa de negociación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y alias Calarcá Córdoba, uno de los jefes de las disidencias de las Farc, no registran los resultados esperados, en medio de cuestionamientos sobre el proceso.

Calarcá, el permanente dolor de cabeza de Gustavo Petro: la mesa de negociación habla con el jefe guerrillero mientras estallan escándalos en su contra

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la situación y aseguró que respalda la captura del jefe disidente, aunque aclaró que la decisión depende del jefe de Estado.

“Quiero dar claridad, claro que estoy de acuerdo con que se capture a alias Calarcá, pero siempre el Ministerio de Defensa actuará acorde a la decisión del presidente de la República, que es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, en este momento la orden de captura está suspendida”, dijo en entrevista con Hora 20 de Caracol Radio.

Según lo señalado por el funcionario, las actuaciones del Gobierno se enmarcan en la normativa vigente. “Ahí se está cumpliendo absolutamente la ley porque ya esa facultad, ya que sea bueno o malo, pues después de la guerra todos son generales”, agregó.

Medellín

Por la muerte del bombero Iván Darío Posada, cuando enfrentaba un incendio, decretan tres días de duelo en Medellín

Cali

Dos militares resultaron heridos tras un ataque con drones cargados de explosivos en Timba, corregimiento de Jamundí

Barranquilla

Crece el número de víctimas de la masacre de Soledad, en el Atlántico

Nación

Esto se sabe de las cuatro toneladas de cocaína camufladas dentro de pasabocas en puerto de Antioquia

Nación

Estas son las recomendaciones de la Policía para que esté seguro con su familia esta Semana Santa

Nación

Fiscalía archivó investigaciones contra el general (r) César Augusto Parra

Cartagena

Cartagena estrena pasaje a $2.900 para estudiantes en TransCaribe: requisito para ser beneficiario

El Debate

Pedro Sánchez, MinDefensa, respondió en vivo a la frase de Petro de que el avión accidentado en Putumayo era “chatarra”: “Él se preocupa”

Nación

Bomba en la frontera con Ecuador, que generó enfrentamiento diplomático, ya fue desactivada

Nación

Ministro Pedro Sánchez le pide a Iván Mordisco que se desmovilice o, de lo contrario, el Estado colombiano seguirá tras él

De acuerdo con información confirmada por SEMANA, desde el 24 de marzo delegados del Gobierno permanecen en zona rural del departamento del Caquetá adelantando diálogos con Calarcá Córdoba.

Computador de alias Calarcá | Los supuestos intereses del Gobierno, pese a las evidencias

En paralelo, aumentan los señalamientos contra el jefe disidente. La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó denuncias relacionadas con presuntas actividades criminales, entre ellas extorsiones, secuestros y homicidios, mientras se desarrollan los acercamientos con el Gobierno Petro.

El diario El Espectador le preguntó a la fiscal cómo avanzaba la investigación contra el jefe guerrillero y ella respondió:

“Ratificamos información grave de los computadores y celulares sobre relaciones del grupo con un general y una persona de la DNI. Así comprobamos que hay hechos muy graves asociados a alias Calarcá y muchos de ellos fueron revelados por Noticias Caracol. Algunos tienen que ver con homicidios que habría encargado alias Calarcá. Su caso es muy grave como para estar en una mesa de negociación. En eso se fundamenta nuestra solicitud al alto comisionado de paz para que permita emitir la orden de captura”, respondió la jefa del ente acusador.