🔴Minuto a minuto: arranca la jornada del Día sin Carro y sin Moto en Bogotá

A las cinco de la ma帽ana de este jueves 22 de septiembre arranc贸 la jornada del D铆a sin Carro y sin Moto en la ciudad y, hasta el momento, se reporta normalidad.

TransMilenio asegur贸 que desde el centro de control se est谩 llevando a cabo toda la revisi贸n de la operaci贸n para informar sobre cualquier imprevisto.

#AEstaHora



As铆 vivimos desde el Centro de Control, las primeras horas de operaci贸n en esta jornada del #D铆aSinCarro y Sin Moto en Bogot谩 pic.twitter.com/wd2GgXXFBh — TransMilenio (@TransMilenio) September 22, 2022

Luego dos a帽os de suspensi贸n por la pandemia y con la novedad de que se unen los municipios cundinamarqueses de Mosquera y Ch铆a, se reactiva el d铆a sin carro y sin moto en Bogot谩-

La administraci贸n Distrital estableci贸 esta fecha que coincide con el D铆a Mundial sin Autom贸vil, cuando se prev茅 que en la capital del pa铆s, m谩s de 1鈥800.000 veh铆culos particulares y 469.000 motos dejar谩n de circular, reduciendo la huella de carbono que producen los combustibles f贸siles.

El D铆a sin Carro y sin Moto es la oportunidad para que los ciudadanos utilicen la movilidad limpia al momento de desplazarse, acudiendo al transporte p煤blico y a la bicicleta, lo que mejorar谩 la calidad de vida de todos los que conviven en Bogot谩 y ahora en la regi贸n.

鈥淐on esta jornada fortaleceremos el transporte p煤blico, los viajes a pie y en bicicleta. A esto se suma un gran plan de intervenci贸n del sector Movilidad donde tendremos con m谩s de 1.140 agentes en v铆a, 200 operadores del grupo gu铆a y 50 puntos de control 鈥, sostuvo Deyanira 脕vila, secretaria de Movilidad

鈥淓l D铆a sin Carro y sin Moto es un respiro para la ciudad. Nuestro c谩lculo es que vamos a reducir en 57% las emisiones CO2 equivalentes, las que causan el cambio clim谩tico. Se van a reducir en 43 % las emisiones de material particulado 2.5, las que m谩s afectan nuestra salud y vamos a usar nuestra flamante y nueva red de microsensores para medir puntos precisos en la ciudad sobre la Carrera 7陋 y los Centros comerciales Palatino, San Mart铆n y Ecopetrol en la 37 para identificar la diferencia de los momentos entre tener veh铆culos circulando y los que no est谩n circulando鈥, explic贸 la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Estos son algunos datos importantes para tener en cuenta en la jornada:

驴C贸mo operar谩 TransMilenio?

鈼 Las estaciones de TransMilenio tendr谩n apertura a las 3:30 a.m., media hora antes a su horario habitual (4:00 a.m.) y las que abren a las 4:30 a.m. abrir谩n a las 4:00 a.m. El cierre de la operaci贸n ser谩 a la 1:00 a.m. del 23 de septiembre.

鈼 En las troncales operar谩 el 100 % de la flota disponible en hora pico y se reforzar谩 en hora valle (entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.), teniendo en cuenta que algunas empresas flexibilizar谩n sus horarios.

鈼 Cerca de 3.000 personas estar谩n en v铆a para apoyar la operaci贸n del Sistema, personal de la Terminal de Transporte, la Secretar铆a de Gobierno y del programa de J贸venes reto de la Secretar铆a de Integraci贸n Social.

鈼 Los servicios duales operar谩n en su recorrido habitual por la Carrera S茅ptima y en la troncal Calle 26. SITP Zonal

鈼 Los operadores est谩n autorizados para utilizar la totalidad de los paraderos disponibles, tanto para el ascenso como el descenso de los usuarios.

鈼 Se programar谩n aproximadamente 4.300 despachos adicionales a los habituales, debido a la reducci贸n en los tiempos de recorrido de las rutas.

TransMiCable prestar谩 servicio desde las 4:00 a.m. hasta las 11:30 p.m., debido a las actividades de inspecci贸n, mantenimiento y alistamiento que requiere el sistema en horario nocturno.

Para los ciclistas

鈼 598 kil贸metros de ciclorrutas disponibles.

鈼 Se habilitar谩n 107,63 kil贸metros de ciclov铆a, desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p.m. entre v铆as y corredores de la ciudad. Algunas de estas son la Carrera 7, Avenida Boyac谩, Calle 26 y Calle 116.

鈼 Estar谩n habilitados los 6.059 cupos de cicloparqueaderos ubicados en 22 puntos del Sistema Transmilenio. Las bicicletas plegables pueden ser llevadas en los buses troncales.

鈼 Se tendr谩 presencia del equipo de Guardianes de la Ciclov铆a para acompa帽ar a los ciclistas. 鈼 M谩s de 2 millones de ciudadanos que usan el transporte p煤blico podr谩n llegar m谩s temprano a sus destinos y disfrutar谩n y compartir谩n en el espacio p煤blico. 鈼 La velocidad promedio aumentar谩 un 11 % debido a la disminuci贸n del tr谩fico vehicular. Circular谩n 42 % menos carros y 86 % menos motos.

Taxis

鈼 Se contar谩 con m谩s 38.000 taxis disponibles a lo largo de la jornada. Los taxis tendr谩n pico y placa en su horario habitual, de 5:30 a.m. a 9:00 p.m.

Permisos

鈼 Quienes hayan solicitado el permiso de Pico y Placa Solidario y el de Carro Compartido no podr谩n circular.