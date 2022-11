Mototaxista habría dado muerte a un hombre que solicitó sus servicios y luego quiso robarlo

En Neiva, capital del departamento del Huila, la jugada le salió mal a un presunto ladrón que pretendía arrebatarle sus pertenencias a un mototaxista, pero acabó asesinado por su propia víctima.

Todo apunta a que Kevin Leonardo Martínez, de 18 años, solicitó el servicio del conductor en el barrio Ventilador para trasladarse a la Comuna 10 de la ciudad y que, en medio del recorrido, quiso robar al trabajador informal.

Estando en el barrio Oasis del Oriente, el supuesto ladrón le sacó, al parecer, un cuchillo al mototaxista para amedrentarlo y obligarlo a darle sus objetos personales.

El conductor no accedió a las pretensiones del criminal y corrió para resguardarse de un posible ataque. Sin embargo, el ladrón no quería marcharse sin lograr su objetivo, por eso decidió perseguir al hombre. Al lograr interceptarlo, quiso quitarle un maletín, pero nuevamente el mototaxista no se dejó, dando inicio a una fuerte disputa.

José Reyes Rojas, de 36 años, como fue identificado el conductor, fue alcanzado por el cuchillo del ladrón en dos ocasiones. Es ahí cuando, en medio de la lucha, el mototaxista logra arrebatarle el arma blanca al presunto ladrón y arremete en su contra.

Las puñaladas que recibió el supuesto criminal resultaron mortales, pues no sobrevivió a pesar de haber sido trasladado a un hospital de Neiva. Por su parte, el mototaxista fue detenido por las autoridades por el delito de homicidio.

Medios locales indican que el hombre asesinado tenía varias anotaciones judiciales por hurto. De momento, la Policía Metropolitana de Neiva no se ha pronunciado al respecto.

Investigan doble homicidio

Como Robinson Fierro Vargas y José Yamid Salazar fueron identificadas las víctimas fatales de una riña que se presentó en la vereda El Paraíso, zona rural de Algeciras, en el Huila.

De acuerdo con la información de la comunidad, Robinson de 18 años, recibió varias heridas con arma blanca en el pecho, mientras departía en un establecimiento donde se ofrece consumo de licor.

El agresor sería José Yamid Salazar, de 31 años, quien habría huido del lugar mientras que la otra persona fue traslada a un centro asistencial donde horas más tarde falleció, producto de la gravedad de las heridas.

Las autoridades encargadas de la seguridad en la zona investigan si fueron familiares de Fierro Vargas los que, al conocer su muerte, tomaron venganza por manos propias y buscaron al presunto agresor, lo encontraron y le ocasionaron la muerte con arma de fuego y golpes contundentes.

La Policía Judicial adelanta la investigación para establecer los móviles del caso y capturar a los responsables del hecho. Con relación al último homicidio habría ocurrido en plena vía pública, frente a la vivienda de la víctima, quien presenta un disparo en la cabeza.