Mujer denuncia golpiza hasta sangrar por defender a un adulto mayor en un banco; afirma que ni siquiera le prestaron un botiquín

Ni la temporada navideña ha logrado reducir la intolerancia. Este 10 diciembre, una ciudadana, Liz Lemus, contó a SEMANA la manera en que fue víctima de una agresión en el interior de un banco en el norte de Bogotá. De hecho, la conversación telefónica fue registrada mientras asistía a la Clínica del Country debido a las afecciones en salud consecuencia de los golpes que recibió.

Lemus explicó que acudió al Bancolombia de la calle 93 con carrera 15 el viernes 9 de diciembre. Sin embargo, mientras hacía la fila para solicitar el digiturno, fue golpeada en su rostro por una mujer luego de haber defendido a una señora de la tercera edad.

Según Lemus, la señora de la tercera edad se adelantó en la fila con la intención de tomar un turno y ella, al igual que otro usuario, la dejó pasar, dado que normalmente a esta población se le da prioridad. No obstante, una mujer joven, la agresora, visiblemente disgustada, se coló.

Cuando le hicieron el reclamo, su respuesta fue: “¿Cómo ella pasó sin turno?”. Pero la discusión escaló en los siguientes instantes.

Luego de un intercambio de comentarios, contó Lemus que la señora de la tercera edad dijo: “Con esa pinta, a uno le sacan un puñal y lo matan acá. Es mejor darle el paso”, lo que despertó el enojo de la joven.

“Entonces saltó a patear a la señora y, como yo la defendí, terminó dándome golpes. Me cogió del pelo, yo no hallaba cómo quitármela, también la cogí del pelo, pero no podía soltarme. Tengo hematomas en la cara”, narró Lemus a SEMANA.

Tan duros fueron los golpes que su nariz comenzó a sangrar, pero nadie hacía nada. Según Lemus, la sucursal bancaria no tenía vigilante, y el gerente, que a su juicio era quien debía tomar una decisión para manejar la situación, ni siquiera “ofreció un vaso de agua para pasar el susto”.

Pese a lo ocurrido, Lemus no acudió al centro médico porque lo único en lo que pensaba era en estar tranquila. Además, comentó, no sintió mucho dolor, quizá por la adrenalina del momento. Pero este sábado, debido al malestar producto de las agresiones, tomó la determinación de asistir a la Clínica del Country, donde le tomaron radiografías para descartar lesiones de gravedad.

“Cuando la Policía llegó, más de 30 minutos después, uno de ellos me acompañó a la oficina. Me quedé tranquila, intenté relajarme, aunque ayer sangraba mucho por la nariz. Pero ya hoy me sentía adolorida, entonces vine al hospital”, comentó. Para tratar el dolor le formularon analgésicos, aunque también antinflamatorios.

Lemus agregó que los miembros de la Policía que llegaron a la sede del banco para atender la situación le comentaron que, al parecer, buscar pelea para llamar la atención de los curiosos era el modus operandi de algunos delincuentes para despojar a los ciudadanos de sus pertenencias. De hecho, la agresora iba en compañía de un hombre, quien después de lo ocurrido se la llevó del lugar.

Lo que más le indignó, como le comentó a SEMANA, es que en el banco nadie le prestó atención ni a ella ni a la señora de la tercera edad.

“Me preocupa que el banco no me preguntara mi cédula, no tomara mis datos, no preguntara qué me pasó. Me preocupa que no había celador. El policía también estaba muy molesto, por lo que habló con el gerente. Cuando también hablé con el gerente, le dije: ‘Mira, tenemos más de una hora en este proceso y ningún empleado del banco se ha acercado a preguntarme u ofrecerme un kit de emergencia, una gasa’”.

Y agregó: “La respuesta del gerente fue: ‘Es que yo estaba almorzando’, cuando lo vi ahí durante la agresión. No haberme sentido por el banco me dio más duro que sentirme golpeada. Yo mandé un mail, lo difundí en redes sociales, solo hasta esta tarde —la del 10 de diciembre— me llamaron y me dijeron que iban a estar pendientes de mí (...). Pero no puede que ser que yo sangre por la nariz y nadie me ofrezca primeros auxilios”.