Mujer denuncia que su expareja, un teniente coronel del Ejército, le tiene limitado el acceso a sus hijos

Por medio de un video difundido en YouTube en las últimas horas, una mujer llamada Karen Johana Daza denunció que su expareja, el teniente coronel Fabián Hernando Niño Ramírez, le tiene limitado el acceso a sus hijos.

En la grabación, Daza afirma que se encuentra asilada en Estados Unidos hace dos años tras sufrir episodios de violencia intrafamiliar y dice que durante ese tiempo no se ha podido comunicar como desea con los menores.

“Nosotros nos encontramos legalmente casados hace nueve años (pero) en los dos últimos años no hemos estado juntos. Yo me vi en la obligación de salir del país por eventos de violencia intrafamiliar ocurridos en mi matrimonio. Actualmente, me encuentro asilada en Florida, Estados Unidos. Son dos años en los que no he tenido contacto como me gustaría con mis hijos. Son dos años en los que he tenido una comunicación muy limitada. Tengo acceso a un número fijo, donde no los puedo ver”, señala la mujer, quien asegura que hace casi un año y medio no ha podido verlos por videollamada y que su expareja ni siquiera le envía fotos de ellos.

“Hace un año y cuatro meses no he tenido la oportunidad de verlos por videollamada. No tengo una foto de mis hijos de este año porque él no me la envía. Hace unos días pude conseguir una foto de ellos y pude ver lo grandes que están”.

Adicionalmente, asegura que ha enviado tiquetes de avión para que los menores viajen a verla con su padre, pero ha sido en vano: “He hecho lo posible por mejorar la comunicación. He enviado medios tecnológicos para que ellos se puedan comunicar conmigo por videollamada, he enviado tiquetes de avión para que vengan a verme, incluso, pagándole un tiquete de avión a él, pero él no ha venido ni tiene intenciones de hacerlo”.

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En el clip, igualmente, afirma que su expareja busca que los menores reconozcan a su nueva compañera sentimental como su madre. “Sé que instan a mis hijos a que la reconozcan a ella como mamá y su familia como familia natural. No sé que hacen los fines de semana. No tengo contacto con él, no tengo contacto con su familia, con las personas que cuidan a sus hijos. Sé que él sale del país, viaja. No sé quién se queda en cuidado de mis hijos”.

Karen Daza señala que ha comunicado estos hechos a varias entidades, pero dice que no ha conseguido que la escuchen. “He llevado esta información a la Procuraduría, Bienestar Familiar, el Ejército, el colegio de mis hijos, pero no he conseguido que me escuchen. Él tiene formación en derecho y tal vez por eso, por su uniforme, por su rango, por su posición, consigue salirse siempre con la suya. En este proceso él se ha visto muy aventajado”, sostiene.

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Agrega que desea que a los menores se les haga una valoración porque asegura que su expareja los manipula.

“Yo necesito que a mis hijos se les haga una valoración de alineación parental porque he sentido confusión en la identificación de roles cuando hablo con ellos por teléfono. Sé que Fabián utiliza manipulación emocional en los niños para causar confusión en ellos. Mi hijo me ha recriminado a mí por qué le dijo mentiras cuando le digo que soy su mamá. Él se ha aprovechado de su inocencia”, dice.

Finalmente, señala que quiere ganar la custodia de sus pequeños y tenerlos con ella: “Tengo un trabajo modesto aquí que me permitirá garantizarles sus derechos y darles una vida de calidad. Quiero ganar su custodia completa y tenerlos aquí conmigo”.

SEMANA se comunicó con el Ejército para conocer respuesta al tema de los coroneles e indicaron que se trabaja en un pronunciamiento.

Actualización

Sobre este caso, hay que mencionar que la Secretaría de Integración Social de Bogotá, a través de la Comisaría de Familia de Barrios Unidos, impuso medidas de protección a su favor el 22 de octubre del 2022.

Documento sobre las medidas de protección a favor Fabián Hernando Niño Ramírez. Foto: Suministrado a SEMANA.

Dentro de algunas de las medidas en favor de Niño Ramírez para la mencionada época se encuentran: amonestar Karen Daza Corredor, a quien le corresponde la obligación de abstenerse de realizar cualquier acto de violencia, agresión, maltrato, amenaza u ofensa directa, indirecta y/o a través de cualquier medio de comunicación en contra de Fabián Hernando Niño Ramírez.

Además se obligó a Daza Corredor: “acudir a tratamiento terapéutico profesional para el control de impulsos, comunicación asertiva y pautas de crianza adecuadas libres de violencia, en entidad pública o privada de su elección, garantizando que en fecha de seguimiento se, certifique la asistencia y cantidad de sesiones, así como los temas trabajados”.

Así cómo: “Remitir al ICBF, las presentes diligencias a fin de que ese investigue si existe vulneración o afectación de sus derechos, respecto del derecho a una familia y no ser apartado de ellas por posibles acciones u omisiones en cabeza del progenitor que ostenta su cuidado y custodia”, entre otras medidas.