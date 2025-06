“Murió viendo cómo destruían al país que tanto defendió y amó”: La sentida reflexión de la esposa del general (r) Rafael Samudio Molina

¿Qué le decía el general Samudio sobre lo que estaba ocurriendo en el país?

En muchas de sus columnas de opinión, sus intervenciones, él hablaba mucho sobre la protección de la institucionalidad…

¿Cuál era la posición del oficial en retiro frente a los últimos sucesos?

Piense cómo era el día de él. Es que, sinceramente, es para que todos estemos llorando porque se fue alguien que verdaderamente luchó hasta el día de su muerte para que la democracia no se acabe en este país. Y eso es lo que tenemos que ver.

¿Qué mensaje le envía a las fuerzas del orden que tanto defendió el general?

Y la esperanza sobre nuestros jóvenes, sobre nuestro Ejército, sobre nuestras Fuerzas Militares, es que ellas se encarguen de que ese sueño, que no es ningún sueño, que es lo que legítimamente tenemos que esperar, sea así, que vivamos en democracia. Y ahora, más que nunca, ya él no está, para él está lo repitiendo cada 24 horas. Por lo menos, ese será nuestro lema, el recuerdo de él defendiendo su democracia.

Hace algunos años la Fiscalía General le abrió una investigación al general por los desaparecidos del Palacio de Justicia. ¿Cómo vivió él estos momentos?

¿Quién quiso vincularlo con estos hechos?

Tal vez usted no recuerde bien todos los hechos, inclusive, de cómo él casi muere en el atentado que le hizo el M-19. Él estuvo en el Palacio de Justicia horas antes de que se fuera tomado por el M-19 y los guerrilleros. Es que el Palacio de Justicia no se lo tomó el Ejército, el Palacio de Justicia se lo tomó la guerrilla. Entonces, pues imagínese usted, después que lo van a vincular, se hizo justicia y se reconoció que fue todo lo contrario.

La misma Fiscalía General archivó este caso por falta de evidencias. ¿Qué cree que se buscaba con el querer vincularlo con este caso?

Yo tanto como poder saber quiénes son los que lo vincularon, pues estos tampoco eran temas de la casa, porque él no quería traer sus grandes problemas o hablarnos de cosas del trabajo frecuentemente.

Pero desafortunadamente estamos en unos cambios terribles. Nuestra juventud está engañada, no ha entendido qué fue lo que pasó. Estamos viendo cómo nadie se preocupa por preguntar qué fue exactamente lo que pasó, sino que van juzgando o van diciendo.

Entonces, héroes como los que se han visto en nuestro Ejército, mire, no se ven en cualquier parte. Pero como se trata de que en este momento hay que voltear, como decimos las amas de Casal, voltear la arepa, entonces los malos son nuestro Ejército, nuestra Policía, nuestra Fuerza Aérea, nuestra Armada, y hasta que no acaben con todos, pues sinceramente las cosas no sé a dónde van a llegar.