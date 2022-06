Muy santandereanos y trabajadores: ¿Quién es quién en la familia de Rodolfo Hernández?

Los Hernández Oliveros son los más rodolfistas de Colombia. Y ocupan los primeros puestos en la entusiasta ‘Rodolfoneta’. En medio de la campaña, el círculo íntimo del ingeniero fue clave. Lo acompañó en los grandes momentos y en las duras y las maduras. Ahora que pueden llegar al poder tendrían nuevos retos que asumir, aun cuando desde el comienzo han sido claros en que la familia no se inmiscuirá en los asuntos de Estado. La pareja ya dejó saber que no se trasladaría a la Casa de Nariño, sino a un apartamento que compró el candidato en la Séptima con 93.

Socorro Oliveros

La esposa del candidato lleva 50 años casada con él. Aunque estuvo de lleno en la contienda electoral, pues se desempeñó como gerente de la campaña, siempre se ha mantenido al margen de la discusión política y poco salió de correría por el país. Al igual que el ingeniero, es de carácter fuerte y se podría decir que es de las pocas personas que se da el lujo de regañar a Rodolfo Hernández.

Poco le gusta el protocolo y, por eso, su llegada a la Casa de Nariño como primera dama de la nación le da un poco de “susto”, especialmente por los nuevos roles que tendrá que asumir.

Socorro Oliveros, esposa del ingeniero, y su hijo Rodolfo José fueron claves en el equipo de campaña del presidente electo. - Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Es una mujer sencilla. Más allá del lujo y los vestidos de diseñador, prefiere vestir un jean y unos tenis. Para ella es mejor estar en Santander que en Bogotá, pero sabe que con el nuevo cargo tendrá que hacer algunos esfuerzos. En una entrevista con SEMANA, Socorro contó un hecho determinante por el que está agradecida con la vida. “Yo estuve en una cama, casi cuadripléjica, y eso ha aflorado en mí la devoción.

Este tiempo que estoy viviendo lo veo como algo extra que me ha dado Dios. Yo, perfectamente, podría estar en la tumba. Cuando me desperté en la clínica, le ofrecí a la Virgen que me volvería la mujer más devota del mundo, y eso hago”, relató Oliveros.

Rodolfo José Hernández

Con 39 años, es el hijo que más le ha seguido el paso a Hernández en todos los proyectos. Lo ha acompañado en su etapa como empresario, pero también en la faceta política. Fue presidente de HG Constructora, el negocio familiar y con el que el candidato forjó su próspera economía.

En medio de esta campaña, Rodolfo José ha sido la mano derecha del candidato más allá de sus estrategas. Le maneja la prensa, varias de las reuniones que están en su agenda fueron programadas por él en medio de la campaña y siempre se lo vio con el ingeniero en los recorridos dentro y fuera del país. Se podría decir que para llegar al ingeniero había que hablar con Rodolfo José. Su hijo, Rodolfo José jr., es uno de los nietos del ingeniero.

Rodolfo Hernández con sus nietos Rodolfo José jr. y Ana Sofía. - Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Mauricio Hernández

El segundo hijo llegó a este hogar como uno de los más grandes actos de amor. En ese momento, Rodolfo y Socorro no podían tener hijos de forma natural. Según cuenta Socorro, el día que fueron al hogar de niños para buscar a Juliana, la bebé que habían adoptado, el pequeño se aferró a ella sin soltarse por un instante. La pareja decidió adoptarlo también. Ha sido cercano a los negocios paternos y ha ocupado cargos de dirección en algunas de sus empresas. Al igual que el ingeniero, también ha sentido cercanía con la política. Antes de las elecciones de 2018, cuando Hernández era alcalde, dijo que quería aspirar al Congreso. Al nuevo presidente no le cayó en gracia la idea. No creía que esa salida fuera conveniente mientras él estuviera al mando de la ciudad. “Después que yo me vaya de la alcaldía sí puede hacer lo que quiera”, dijo el ingeniero en ese entonces.

Luis Carlos Hernández

Es el tercero de los cuatro hijos del ingeniero y Socorro, y padre de Ana Sofía, la nieta menor del ingeniero. También ha seguido los pasos empresariales de su padre y ha cumplido roles protagónicos en la empresa familiar del sector de la construcción.

Luis Carlos tuvo que enfrentar la investigación por el conocido caso Vitalogic y fue a interrogatorio a la Fiscalía. El ingeniero ha insistido en que su hijo no participó de ese caso.

En medio de esta contienda electoral, aunque no participó de lleno en la campaña, sí estuvo activo pidiendo respaldos para que su padre llegara a la presidencia de Colombia.

Juliana Hernández

La historia de Juliana es la más trágica de la familia. La hija de Hernández desapareció en 2004 y hasta el momento no se sabe de su paradero. Según ha comentado la familia del ingeniero, el ELN la secuestró.

La niña fue la primera alegría del hogar de los Hernández Oliveros. Era la más mimada de la casa y la mayor de sus cuatro hijos. La recuerdan como alguien aficionada a la gimnasia y los aeróbicos, y, según relatan, siempre fue muy independiente. Por eso, el ingeniero, como ha hecho con todos sus hijos, le había ayudado con un apartamento al sur de Bucaramanga.

La búsqueda de Juliana se convirtió en una obsesión para Hernández, mientras Socorro dedicaba horas a orar y a pedirle a la Virgen el milagro de tener a su hija de regreso. - Foto: cortesía

Cuando era estudiante universitaria, salió a un viaje y nunca se supo más de ella. Una de las versiones apunta a que fue a los festivales de Ocaña con unos amigos, con quienes se hospedó en una finca. Hasta allí habrían llegado guerrilleros del ELN, quienes la secuestraron. El grupo negó recientemente este crimen, pero doña Socorro no les cree. El ingeniero y su familia la han buscado durante años, pero hasta el momento no hay rastro de su paradero.El dolor de su partida hizo quebrar al entonces candidato en varias entrevistas.

Cecilia Suárez de Hernández

La madre de Rodolfo Hernández tiene el mismo carácter del nuevo presidente del país. Es frentera y no tiene pelos en la lengua. Incluso, no teme criticarlo en público. Reconoce que él también tiene una personalidad fuerte y, según dijo, no quería que él incursionara en la política.

“Él llegó y me dijo: ‘Mamá, quiero meterme a la política’. Le dije: ‘No, le di estudio fue para ingeniero no para político’. Y me dijo: ‘No, es que yo quiero’. Le respondí: ‘Usted verá, a mí no me venga a poner problemas de esos; usted no sabe lo que es la política’”, le relató doña Cecilia a SEMANA.

La mamá del presidente electo tuvo cuatro hijos. Siempre quiso una niña, pero esa oportunidad nunca se le dio. Se podría decir que doña Cecilia es una de las pocas personas a las que Hernández le tiene miedo.

A sus 97 años, Cecilia Suárez de Hernández, quien tiene cuatro hijos varones, cuenta con un excelente estado de salud. - Foto: juan carlos sierra - semana

Aun con sus 97 años, es una trabajadora incansable. Se levanta a las cinco de la mañana a laborar en la finca, propiedad de la familia desde hace varias décadas. Según contó, llegó a manejar más de 100 empleados.

Doña Cecilia es, además, una buena tiradora. Tiene un revólver que siempre deja al pie de la cabecera de la cama, y, aunque desconoce qué modelo es, sí lo sabe usar. Aclara que tiene todos los permisos reglamentarios del Estado.

“Una vez se robaron una vaca en la pesebrera y yo me desperté. La vaca estaba bramando y el ternero también. Le dije a mi esposo: ‘Luis, se robaron la vaca’. Y él me dijo: ‘Yo no me paro’. Entonces me paré, saqué el revólver, la vaca la llevaban loma arriba y eché plomo (...). Cuando veo, venía la vaca, la soltaron y me gané hasta un lazo nuevo. Los ladrones me hicieron un favor”, contó.