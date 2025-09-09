Nación
“Ni el presidente, ni el general Triana se han comunicado con nosotros”: el duro mensaje de la esposa de un policía secuestrado por el ELN
Alejandra Sanabria relató los duros momentos familiares y personales que vive por el secuestro de su esposo hace dos meses.
“Estamos devastados”: es la frase de Alejandra Sanabria, esposa de Franquie Hoyos, el subintendente de la Policía secuestrado por el ELN hace casi dos meses en Arauca.
Sanabria aseguró que toda la familia del uniformado está destrozada desde que se enteraron de que su esposo había sido secuestrado mientras cumplía su trabajo en el convulsionado departamento.
La zozobra y el dolor se incrementan —cuenta— al ver lo que consideró como el abandono del Gobierno en este difícil proceso, pues aseguró que nadie del Gobierno se comunica con ellos para darles alguna noticia y saber si están trabajando para su pronta liberación.
“Se incrementa el dolor sin saber si están haciendo algo, ese silencio que nos tiene en el olvido, porque, pues, son dos personas que realmente le importan a la familia y lo que nos hacen ver es que pareciera que para el Gobierno, pues dos policías más son un número y ya”, señaló Sanabria.
El subintendente tiene dos hijos, a quienes ha sido muy difícil contarles la realidad de lo que está sucediendo con su padre. “Nosotros le pedimos al Gobierno nacional, pues encabeza del presidente Petro, a la Fiscalía, a la ONU, a la OEA y con la intervención de la Iglesia católica, que nos ayuden a mediar por la liberación de mi esposo. Ya son casi dos meses que ellos llevan secuestrados y han sido momentos de mucho dolor”, dijo.
A los secuestradores del suboficial de la Policía también les envió un mensaje de humanidad. “Que por favor le respeten la vida y que en serio les hablamos desde la compasión, desde la humanidad, desde el perdón. Nosotros no tenemos rabia contra ellos, simplemente queremos que entiendan que ellos no hacen parte del conflicto que ellos tienen. Que por favor los liberen”, añadió.
Así mismo, indicó: “El Gobierno nacional no ha tenido ningún acercamiento con nosotros para indicarnos si están trabajando o no están trabajando en el caso de mi esposo y del compañero. Ha sido en serio muy difícil, porque, pues nosotros, aunque sabemos que son funcionarios del Estado, no contemplábamos que esto pudiera pasarnos en casa. Siempre, pues, lo veíamos en televisión, pero ya verlo tan cerca y no tener ningún acompañamiento como tal del Estado es muy duro”.
El subitendente de la Policía fue secuestrado por el ELN y llevado a Venezuela —según el ministro de Defensa— junto a su compañero Yordyn Fabián Pérez. Los dos policías están inscritos a la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, que atiende los casos de los crímenes contra líderes sociales y asesinatos contra desmovilizados de las Farc.