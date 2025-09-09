“Ni el presidente, ni el general Triana se han comunicado con nosotros”: el duro mensaje de la esposa de un policía secuestrado por el ELN

“Estamos devastados”: es la frase de Alejandra Sanabria, esposa de Franquie Hoyos, el subintendente de la Policía secuestrado por el ELN hace casi dos meses en Arauca.

Sanabria aseguró que toda la familia del uniformado está destrozada desde que se enteraron de que su esposo había sido secuestrado mientras cumplía su trabajo en el convulsionado departamento.

Los agentes de la Dijin Franque Esley Hoyos Murcia y Yordyn Fabián Pérez fueron secuestrados el 20 de julio. | Foto: Captura de pantalla prueba de supervivencia

La zozobra y el dolor se incrementan —cuenta— al ver lo que consideró como el abandono del Gobierno en este difícil proceso, pues aseguró que nadie del Gobierno se comunica con ellos para darles alguna noticia y saber si están trabajando para su pronta liberación.

“Se incrementa el dolor sin saber si están haciendo algo, ese silencio que nos tiene en el olvido, porque, pues, son dos personas que realmente le importan a la familia y lo que nos hacen ver es que pareciera que para el Gobierno, pues dos policías más son un número y ya”, señaló Sanabria.

El subintendente tiene dos hijos, a quienes ha sido muy difícil contarles la realidad de lo que está sucediendo con su padre. “Nosotros le pedimos al Gobierno nacional, pues encabeza del presidente Petro, a la Fiscalía, a la ONU, a la OEA y con la intervención de la Iglesia católica, que nos ayuden a mediar por la liberación de mi esposo. Ya son casi dos meses que ellos llevan secuestrados y han sido momentos de mucho dolor”, dijo.

La esposa de uno de los policías secuestrados por el ELN aseguró que el director de la Policía, general Carlos Triana, no se ha comunicado con ellos pese a que ya se van a cumplir dos meses del plagio. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

A los secuestradores del suboficial de la Policía también les envió un mensaje de humanidad. “Que por favor le respeten la vida y que en serio les hablamos desde la compasión, desde la humanidad, desde el perdón. Nosotros no tenemos rabia contra ellos, simplemente queremos que entiendan que ellos no hacen parte del conflicto que ellos tienen. Que por favor los liberen”, añadió.

Así mismo, indicó: “El Gobierno nacional no ha tenido ningún acercamiento con nosotros para indicarnos si están trabajando o no están trabajando en el caso de mi esposo y del compañero. Ha sido en serio muy difícil, porque, pues nosotros, aunque sabemos que son funcionarios del Estado, no contemplábamos que esto pudiera pasarnos en casa. Siempre, pues, lo veíamos en televisión, pero ya verlo tan cerca y no tener ningún acompañamiento como tal del Estado es muy duro”.

Familiares de policía secuestrado por el ELN denuncian abandono del presidente Gustavo Petro. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag