Nicolás Petro se quedó con las ganas de cambiar a la fiscal de su caso. Ahora debe alistarse para la segunda imputación

Este jueves, 30 de octubre, la fiscal Luz Adriana Camargo advirtió que la investigación contra Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, avanza en la etapa de juicio, y que las solicitudes de la defensa del exdiputado, en el sentido de cambiar a la fiscal del caso, fueron rechazadas por el ente acusador.

La fiscal Camargo advirtió que Nicolás Petro radicó una recusación en contra de la fiscal Lucy Laborde, recusación que fue negada por la directora de Lavado de Activos, y como no resultó ese camino, la defensa del exdiputado insistió en una reasignación del proceso —que se lo quitaran a Laborde—, esa petición también fue la rechazada.

“La defensa de Nicolás Petro solicitó que fuera removida, formuló una recusación y eso tiene un trámite procesal, la tiene que resolver la jefa inmediata, que es la directora de Lavado de Activos y que, dicho sea de paso, ya la resolvió, la negó y aparte de eso había una resignación en mi despacho, pero tampoco se accedió a ella”, dijo la fiscal Camargo.

La jefe del ente acusador también se refirió a lo que se consideraba una polémica por las cartas que cruzó con la fiscal Lucy Laborde, en el sentido de criticar algunas actuaciones de la Fiscalía que se advertían como una injerencia indebida en la independencia de los funcionarios del ente acusador, principalmente.

Se trata de ese episodio en el que la fiscal Lucy Laborde advirtió que le nombraron una fiscal de apoyo en un momento procesal que ya no era necesario, pues ella adelantó toda la investigación y logró llevar hasta la etapa de juicio al hijo del presidente de la República. En respuesta, la jefe del ente acusador también redactó una carta para explicarle a la delegada por qué se tomaron las determinaciones que luego criticaron.

“No existe una polémica entre la fiscal que adelanta el caso y la Dirección de Lavado de Activos o mi despacho. Lo que ha trascendido a los medios de comunicación, a mi modo de ver, son preocupaciones, probablemente, a mi juicio, menores de la fiscal, que ha asumido que algunas actuaciones, que son normales en el direccionamiento estratégico que adelantamos bajo la dirección de la Fiscalía, hacen parte de una especie de complot para que ella no actúe con la independencia con la que debe actuar”, señaló la fiscal.

La fiscal Luz Adriana Camargo reveló que negaron una recusación y reasignación del proceso en su contra. | Foto: SEMANA