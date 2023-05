No es sano para el país: Contralor General frente al cruce de mensajes que involucran al Presidente, la Fiscalía y las altas cortes

Carlos Hernán Rodríguez Becerra, el saliente Contralor General, hizo un fuerte llamado para bajarle al tono a los ataques que se han presentado en las últimas semanas entre el Ejecutivo y el Judicial. En una rueda de prensa, señaló que se hace necesario revisar la polarización que vive el país y el nivel de este tipo de comentarios.

Este cruce de mensajes -advirtió- no ayuda en nada al país y solamente promueve el odio. “No me parece sano para el país la confrontación que se presenta”, manifestó Rodríguez en medio de la rueda de prensa que presidió este martes para argumentar el recurso de aclaración radicado frente a la decisión judicial que anuló su elección como Contralor General.

El presidente Petro insistió en la lucha del cambio climático. - Foto: Leo Queen (Presidencia)

“Creo que debe contribuirse a bajarle un poco tono, porque esos ataques de carácter personal frente lo que es la majestad de los magistrados de las altas cortes, de los jueces, de los tribunales, no están bien, como tampoco están bien ataques que se refieran frente la investidura del Presidente de la República, a quien considero la máxima autoridad y el jefe de Estado”, aseveró el saliente contralor.

Por esto, y frente al reciente cruce de mensajes, hizo un nuevo llamado para que se le ponga punto final a esta situación y se respete toda la institucionalidad. “Yo desde aquí quiero hacer un llamado para que, ojalá, en medio de tanta polarización se procurara observar y mirar esa circunstancia y no tener caldos de cultivos para acrecentar el odio, que lamentablemente salen muchos ganadores en medio de alimentar esa crisis”.

Su sucesor

Mientras espera la aclaración del Consejo de Estado y define si presenta su nombre para aspirar al cargo, el Contralor dio indicios sobre la persona que debe llegar a ese cargo y de las cualidades que debe cumplir. “Siempre he pesando que la Contraloría no puede ser un instrumento del Gobierno ni para atacarlo, ni la Contraloría puede ser un instrumento para atacar a la oposición”.

Durante la extensa rueda de prensa celebrada en la mañana de este martes, Carlos Rodríguez insistió en que el país, y más en el momento en el que se vive, necesita instituciones fuertes que defiendan a todas las personas sin pensar en ideologías políticas.

“Colombia merece una Contraloría independiente, que no sea apéndice del Gobierno ni tampoco una Contraloría que persiga al Gobierno y le impida realizar su actuar (...) “Colombia reclama unos organismos de control independientes, que ejerzan su función más allá de cualquiera que sea el Gobierno, que ejerzan su función con verdadera autonomía y cuestione las decisiones que se están tomando”, aclaró.

El pasado lunes, la defensa de Rodríguez radicó ante la Sección Quinta del Consejo de Estado el recurso de aclaración contra el fallo emitido el pasado 25 de mayo que anuló su elección como Contralor para el período 2022-2026. En su concepto, se debe definir a partir de qué momento se empezaron a presentar las irregularidades.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez se manifestó respetuoso de la decisión, pero tomará medidas jurídicas para defender su elección. - Foto: juan carlos sierra-semana

En este sentido aseguró que él se sometió a todo el trámite que establece la ley para aspirar al cargo. “Lo que me está pasando a mí es injusto, me presenté a un concurso, me sometí a las reglas, ocupé el primer puesto, y siempre respeté las reglas que me dieron”.

Pese a esto, se lamentó, en un principio su nombre fue excluido, hecho por el cual tuvo que tocar las puertas de la justicia para que su nombre fuera tenido en cuenta. “Y ya ahora cuando por terceras actuaciones se cometen irregularidades yo soy el que resulto cuestionado, eso no es justo”.

Por el momento, Rodríguez no ha pensado presentar su caso ante organismos internacionales: “Yo voy dando paso a paso, confío mucho en el Consejo de Estado, en la justicia colombiana, y que estas acciones van a ser reconocidas. Todo día tiene su afán”.