“No estuve involucrado en escándalos sexuales ni de licor”: coronel (r) Hilbar Reyes dice que es inocente y pide ser reintegrado a la Policía

El coronel Hilbar Reyes fue retirado de la Policía el año pasado bajo la figura de la facultad discrecional, es decir, que la institución se reserva entregar los motivos por los cuales decide retirar a un uniformado.

Decreto por medio del cual fue llamado a calificar servicio el coronel Hilbar Reyes. - Foto: SEMANA

La retiro del coronel Reyes coincidió con la salida de otros dos de sus compañeros, los coroneles Farix Horta y Edilberto Gauta García, quienes tuvieron presuntos malos comportamientos en la institución.

Al coronel Reyes lo notificaron de su salida de la Policía a través del decreto 138 de septiembre del 2022, en donde le indican que: “Por votación unánime de los integrantes de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, se considera viable recomendar el retiro por llamamiento a calificar servicios del señor coronel Hilbar Alfonso Reyes Cruz”.

Tras ser consultado por SEMANA, el coronel Reyes calificó como “injusta” su salida y por eso indicó que iniciará una batalla jurídica para buscar el reintegro a la institución.

“Tengo una hoja de vida de más de 27 años sin tener situaciones especiales, tanto por temas de derechos humanos, ni en los procedimientos policiales, (…) en estos momentos estamos solicitándole a la institución cuáles fueron los motivos para ese llamamiento a calificar servicios”, explicó el oficial retirado.

Coronel retirado Hilbar Reyes, anuncia guerra jurídica para ser reintegrado a la Policía. - Foto: SEMANA

Así mismo, indicó que: “No he sido notificado, no me generaron ninguna situación por el grado, no me dieron a conocer ningún motivo”.

Sobre posibles comportamientos contrarios a los decálogos de la institución, en donde se mencionó que habría estado involucrado presuntamente en casos de acoso o abuso sexual o consumo de licor, el oficial respondió: “Soy un hombre católico, respetuoso, de familia y de igual manera creo que he sido un ejemplo para la institución y para los miembros o subalternos que he tenido (…) si hubiese pasado algo de eso, creo que ya hubiera salido a la luz pública algún mal comportamiento que haya tenido en la institución en estos años de ejercicio y de carrera”.

“Estamos verificando con los abogados para llegar a la claridad de estos hechos. Desafortunadamente la institución no me ha llamado a manifestarme por qué motivos se dio mi llamamiento a calificar”, dijo el oficial retirado.

Sobre investigaciones en su contra, sostuvo: “Ya me lo hubieran hecho saber, como es el derecho, no después de haber salido. La ley dice que tiene que ser inmediatamente si usted está generando alguna situación y uno debe ser notificado sobre alguna investigación”.

“No estuve involucrado en escándalos sexuales ni de licor”: coronel (r) Hilbar Reyes. - Foto: SEMANA

“En este momento no tengo en curso investigaciones”, añadió el coronel retirado Reyes.

SEMANA consultó con la Policía e informaron que sobre el oficial reposan en los expedientes cuatro investigaciones, de las cuales tres fueron archivadas y una se encuentra abierta bajo reserva, por lo cual no se pueden entregar detalles de los motivos del proceso disciplinario.

Sobre las acciones que emprenderá contra la Policía, el oficial retirado sostuvo que está analizando el tema con su defensa jurídica. “Las acciones vendrán para generar las explicaciones sobre mi salida y posterior a ello para generar todas las actuaciones para mi reintegro porque se vio afectada mi carrera institucional”, añadió.

Dijo que para él fue indignante que fuera llamado a calificar servicios en el mismo decreto, por medio del cual el gobierno tomó la decisión de prescindir de los servicios de otros dos oficiales, quienes, al parecer, si estaban involucrados en comportamientos contrarios a la institución.