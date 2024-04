“No existe convenio para extraditar norteamericanos a Colombia”: Policía sobre caso de Timothy Livingston

El director de la Dijin e Interpol, el coronel Edwin Urrego, reconoció que actualmente no existe un convenio de extradición de Estado Unidos a Colombia , por lo que se está trabajando en los mecanismos para que el presunto depredador sexual, Timothy Alan Livingston, vuelva a Colombia, y si no es posible, que en su país pague por los delitos cometidos contra menores en el país.

Explicó el coronel porque se expidió una circular azul de Interpol y no Roja que representa captura inmediata. “Lo que pasa es que los requisitos para que se dé una notificación roja son diferentes, son un poco más exigentes. Primero, son en dos situaciones. La primera, se da una notificación roja cuando se realiza una imputación, cuando ya existe una audiencia de imputación contra la persona que está siendo investigada. Y segundo, se puede dar también una notificación roja cuando la persona ya ha sido condenada. Esos son los dos casos en los cuales se puede dar la notificación. Mientras no se den alguno de esos dos, no es posible y en este momento todavía no se ha hecho”.