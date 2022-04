“No existe ningún impedimento para ser vicepresidente”: Luis Gilberto Murillo

El pasado 31 de marzo el Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó la decisión de abrir una investigación formal en contra del exministro Luis Gilberto Murillo por una posible inhabilidad que lo sacaría de la contienda y no le permitiría ser la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo.

La decisión se tomó por una solicitud que se envío para que se revoque la inscripción de Murillo por una aparente inhabilidad perpetua. La historia es la siguiente: Murillo fue condenado en 1997 por peculado por aplicación, un delito que hoy ya no existe. La condena se cayó en 2015. Lo que sí le ocurrió a Murillo fue que en 2011 salió elegido gobernador del Chocó, estuvo en el cargo solo diez meses y finalmente le anularon la elección. Él habla de persecución política y que sus contradictores quieren encontrar argumentos para que no pueda ser la fórmula de Sergio Fajardo.

En medio de todo este panorama, el Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciará una práctica de pruebas para determinar si hay argumentos suficientes para revocar su inscripción o si por el contrario puede continuar en la contienda sin problema alguno.

En diálogo con SEMANA, Murillo explicó que no se trata de una investigación y que sencillamente el CNE está avocando conocimiento del caso, como le corresponde, y que no tendrá problema alguno para estar en la contienda presidencial.

“Esto tiene que ver con un hecho que se presentó por la reparación de una escuela que hice con cinco millones de pesos, donde no hubo delito y el tema se resolvió en 2015. No hay impedimento alguno. Un ciudadano está reportando al Consejo Nacional Electoral esta situación al considerar que hay una inhabilidad pero no pasa nada. No existe ningún impedimento para ser vicepresidente”, dijo Murillo.

Agregó que está tranquilo en medio de la campaña porque la decisión saldrá a su favor por tratarse, según él, de una acusación injusta que siempre sale a flote cuando hace parte de algún tema político: “No existe esa inhabilidad perpetua porque el juez determinó que el delito no existe. La Procuraduría determinó que no hay irregularidad alguna y es un hecho superado”.

Murillo relaciona este tema con el crecimiento que han tenido en las encuestas ya que sus adversarios políticos usarían este tipo de acusaciones para sacar réditos. “Se presentó un proceso injusto, hice mi defensa y salió todo a mi favor. Las personas que están poniendo este tema están mal informadas y creo que eso. En parte este tema busca generar ruido pero no pasará nada porque no dejaremos que esto afecte la campaña”, reiteró el candidato vicepresidencial.

Además, contó que interpuso una tutela al considerar que se estaban violando sus derechos a elegir y ser elegido y que finalmente le dieron la razón y sus derechos están restablecidos. Por esa razón, aseguró que el Consejo Nacional Electoral tendrá en cuenta esa decisión de la justicia.

Frente a la campaña presidencial, Murillo indicó que están recorriendo todo el país para presentar las propuestas a los ciudadanos para conquistarlos y obtener un gran número de votos el próximo 29 de mayo.

El candidato presidencial Sergio Fajardo oficializó su aspiración presidencial ante la Registraduría Nacional con su fórmula vicepresidencial Luis Gilberto Murillo. - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Estamos trabajando duro para remontar el tema de las encuestas. Estamos trabajando fuertemente y en eso estamos. Hay comités de campaña en 15 departamentos. Hay que buscar los votos para pasar a segunda vuelta porque estamos creciendo y se registrará el incremento de intención de voto por nosotros”.

En la más reciente encuesta de del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para SEMANA, con 4.206 entrevistas presenciales en 75 municipios de todas las regiones, y un margen de error del 1,5 por ciento, Sergio Fajardo se ubica en el cuarto lugar con un 8,4 por ciento.