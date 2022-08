“No fue desafortunado el ejemplo”: minJusticia defiende nuevamente idea de que ladrones repongan celulares robados

No para la polémica, días después de que el ministro de Justicia pusiera sobre la mesa una propuesta: que algunos infractores terminen indemnizando a sus víctimas y reconciliados con estas.

El planteamiento que hizo minJusticia ante el Congreso de la República es parte del plan del gobierno de Gustavo Petro de buscar lo que llaman una justicia restaurativa, que tiene como objetivo alternar el envío de delincuentes a las cárceles.

Precisamente, el ministro habló sobre este tema en un evento académico en la Universidad Externado, donde es actualmente profesor en la facultad de derecho. Allí, defendió su idea pero sí aclaró algunos puntos que podrían generar malas interpretaciones en la opinión pública.

“Desde que llegué al cargo hace dos semanas, creo que todos los días he hablado de justicia restaurativa, a veces con ejemplos que parecen desafortunados. A mí no me parece que ese ejemplo haya sido desafortunado, fue simpático y fácil. Pero de pronto, sí trivializa a la víctima. Queremos concentrarnos en la reparación a la víctima, no es hacerle fácil la vida al victimario, de ninguna manera”, dijo Osuna, ministro de Justicia del gobierno de Gustavo Petro.

Según el ministro, sería una especie de justicia restaurativa para crear mecanismos complementarios a las leyes existentes del país.

“La justicia puede buscar la forma de reparar a las víctimas y eso puede ser más importante que el castigo penitenciario. Queremos buscar formas de mezclar el castigo tradicional con formas restaurativas donde la víctima propone cómo sería restablecida. Se lograría un acuerdo y, si eso restablece a la víctima, agresión o patrimonio, pues debe darse”, explicó Osuna.

Las reacciones no se han hecho esperar. Por ejemplo, Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, dijo a SEMANA: “Más que una propuesta, lo que está planteando el ministro es buscar mecanismos alternativos que permitan reducir este fenómeno criminal del hurto de celulares. Y eso lo encuentro positivo. Todas las opciones sirven, tenemos que buscar alternativas que nos permitan reducir y combatir este fenómeno”.

A su vez, el dirigente gremial dio la bienvenida a “todas las ideas, exploremos y vemos las más efectivas. Desde la industria estamos prestos a trabajar con el ministerio, con la Policía, buscando nuevas estrategias que nos permitan reducir ese tipo de delitos, que sea en beneficio de los ciudadanos”.

Explicó que lo mejor será combinar todas las formas de lucha contra el crimen, pues denunció que actualmente “hay una cantidad de medidas técnicas que no han sido efectivas en la lucha contra el hurto de celulares, que son dispendiosas para los usuarios, molestas y costosas”.

Por su parte, abogados como Francisco Bernate explican que la idea se debe examinar sin prejuicios: “Lo que veo es que la gente ya está pensando que las bandas grandes de atracadores, los que sacan un puñal o andan armados, pueden acudir a esto, y no. El primer requisito es que no haya violencia. ¿Cuáles son los casos? se le quedó el celular en el taxi, le consignaron de más en una cuenta, hubo un cosquilleo en un medio de transporte publico; en esos casos, hasta el año 2004, desafortunadamente, la Fiscalía llamaba a las partes y les decía ‘bueno, traten de arreglar y terminamos el proceso’”,