“No hay duda, hay que mejorar la ejecución en algunas regiones”: director de la Unidad de Alimentación Escolar

En entrevista con SEMANA, Juan Carlos Martínez explicó lo que está pasando con 500.000 niños que no han recibido alimentación escolar desde hace cuatro meses.

Al menos 500.000 niños de tres departamentos y dos municipios llevan más de 100 días sin recibir la alimentación escolar.

Así lo alertó la Contraloría que detectó que, después de cuatro meses de haberse iniciado el calendario escolar, en Buenaventura, Neiva, Magdalena, Sucre y Sincelejo aún no reportan el inicio de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La grave situación develada por la Contraloría General alerta, además, de que al parecer el asunto no es de dinero.

Según el organismo de control, a las cinco entidades territoriales que llevan más de 100 días sin empezar el programa les fueron asignados 63.990 millones de pesos para la vigencia 2022, que ya va casi en la mitad de año.

En diálogo con SEMANA, el director de la Unidad de Alimentación Escolar, Juan Carlos Martínez, explicó qué está pasando en estos territorios y cómo avanza el programa en el país.

SEMANA: Van cuatro meses y miles de niños están sin alimentación escolar ¿Qué está pasando?

Juan Carlos Martínez (JCM:) Si se dan cuenta, desde el año anterior la Contraloría se pronuncia muy periódicamente sobre el tema no solo por el grupo que constituyó para tal fin, sino porque desde su creación, la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA) ha tenido como consigna la transparencia de la información y de su gestión. Por ello, cada semana, hacemos público el estado de operación del PAE. Este informe está a disposición de toda la comunidad y es enviado a los órganos de control para que adelanten las acciones de su competencia.

Este ejercicio fortaleció el trabajo conjunto entre la UAPA, MinEducación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, entidades que se articulan para que los actuales 5,8 millones de beneficiarios reciban el PAE oportunamente y con calidad. Por ello, se conoce oportunamente el seguimiento región por región para que, en virtud de las competencias, los organismos de control puedan ejercer las medidas que consideren de forma más ágil.

- Foto: Alcaldía de Floridablanca.

SEMANA: ¿Y frente a los incumplimientos que denuncia la Contraloría?

J.C.M: El informe de la Contraloría, con corte a 13 de mayo de 2022, señala que cinco Entidades Territoriales Certificadas (ETC) aún no habían iniciado operación: Buenaventura, Magdalena, Sincelejo, Sucre y Neiva, y nueve presentaban deficiencia parcial de la operación. Esta última semana inició Neiva y se sabe que se adjudicó contrato en Buenaventura, Sucre y Sincelejo, lo cual aparecerá en el próximo informe, con el corte al viernes 20 de mayo.

La UAPA, con colaboración del Banco Mundial, desarrolla un ecosistema de información, denominado PAEstar Al Día. Este sistema estará al alcance de toda la comunidad para que conozca cómo funciona el PAE en Colombia y en su territorio. Podrán ver las raciones asignadas por la entidad territorial a cada sede y los menús, pero además podrán reportar situaciones que afecten el correcto funcionamiento del PAE. De todos modos, aún hay que seguir fortaleciendo la ejecución en las regiones.

SEMANA: ¿Cómo se garantiza que los niños reciban alimentos de calidad?

J.C.M: La calidad e inocuidad de los alimentos garantiza que cada uno de los productos que hacen parte del PAE estén en condiciones higiénico sanitarias óptimas que no generen riesgos para la salud, y que sean agradables para los beneficiarios. En la UAPA se avanza en tres procesos.

El primero de ellos tiene que ver con los lineamientos técnicos actualizados y pertinentes para la operación. Se realizó una actualización normativa y técnica que recopila y establece en una secuencia lógica la normatividad sanitaria y estándares en calidad, inocuidad y alimentación saludable en cada una de las etapas de operación y atención hasta el consumo final.

También tenemos una articulación intersectorial: en conjunto con Minsalud y de la mano con INVIMA y las secretarías de Salud en los territorios se afinaron los mecanismos de seguimiento, coordinación, retroalimentación frente a las alertas sanitarias y brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) en el PAE. Hoy hay rutas establecidas para la prevención y atención inmediata de las novedades que se presenten en territorio y que generen riesgo para la salud de los estudiantes.

Y el tercer proceso es el establecimiento de mecanismos de información, comunicación y formación en calidad e inocuidad en el PAE. Entregamos al país el primer curso de normatividad sanitaria en el programa, para la implementación con todos los actores. Este insumo reposará en la plataforma del INVIMA. Se actualizó el manual de prevención y manejo de eventos por ETA en establecimientos educativos y se establecieron espacios permanentes de actualización y cualificación a los equipos en territorio.

SEMANA: ¿Quién investiga y sanciona a las entidades y a los contratistas que fallan?

J.C.M.: Las actividades de investigación y sanción, por ley, le corresponden a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía.

SEMANA: ¿Estamos mejor que antes en cuanto a la alimentación escolar?

J.C.M.: Sí, el programa ha mejorado claramente como hace poco lo reseñaba el Programa Mundial de Alimentos PMA, particularmente en el Gobierno del presidente Iván Duque se ha demostrado con hechos la importancia que tiene liderar un conjunto de medidas para fortalecer el programa de forma sistemática. Ejemplo de ello fue el incrementó los recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación para el PAE, pasando de $739 mil millones en 2018 a 1,2 billones en 2022.

Pasamos de 25 ETC en funcionamiento en 2018 a 67 en 2022. En conjunto con el Congreso se diseñó la normatividad para proteger a los más de 5.8 millones de beneficiarios del PAE. Este trabajo articulado permitió que, en diciembre del 2021, el presidente Duque sancionara la Ley 2167, que garantiza estabilidad de los recursos del programa a nivel nacional y territorial y se otorgan herramientas para que las ETC inicien oportunamente el PAE, y durante todo el calendario escolar. El próximo año no hay excusa, el PAE debe iniciar oportunamente.

Por otra parte, con la Ley 2195 (Ley de Transparencia) expedida por el Gobierno se aumentan los años de sanción para operadores que incumplan reiteradamente y permite cláusulas excepcionales en los contratos para garantizar la continuidad del servicio ante posibles incumplimientos.

SEMANA: ¿Qué cobertura tiene el PAE y cómo se priorizan los estudiantes?

J.C.M.: En 2012, el PAE llegaba a 4,09 millones de estudiantes y en 2018 a 5,30 millones. Actualmente se atienden 5,85 millones, cubriendo el 96% de las más de 43.000 sedes educativas del país.

En cuanto a los criterios, tenemos que dar prioridad a todos los grados de las sedes educativas que tengan jornada única, estos deben ser cubiertos con ración tipo almuerzo al 100%. Para las demás jornadas se prioriza el nivel preescolar de todas las sedes educativas, que deben ser cubierto al 100%.

También se tienen en cuenta las sedes educativas ubicadas en el área rural y las sedes educativas urbanas con población mayoritariamente (más del 50% de los estudiantes matriculados) étnica, víctima del conflicto armado o en condición de discapacidad. En estas sedes se deben priorizar progresivamente los grados inferiores, hasta llegar a cubrir el 100% de básica primaria, continuando con los grados superiores.

SEMANA: ¿Qué impacto ha tenido el PAE en la permanencia estudiantil?

J.C.M.: De acuerdo con los resultados de un estudio realizado por el DNP, el PAE tiene impacto positivo en reducción de repitencia estudiantil en un 13,7% y en la probabilidad de menor ausentismo de los estudiantes que reciben complemento alimentario, determinando que quienes lo reciben tienen una probabilidad de un 32,5% menos de desertar, que aquellos que no tienen la misma oportunidad. Además, contribuye al bienestar y reducción de problemas de nutrición.