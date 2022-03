“No he conocido un dirigente político más errático que el señor Petro”: Jorge Bustamante

El candidato al Senado por la Alianza Verde y Centro Esperanza con el número 85 en el tarjetón hizo una fuerte crítica a Gustavo Petro. Dijo que a lo largo de su experimentada carrera política nunca había visto a un político que generara tanto riesgo por sus propuestas.

“No he conocido un dirigente político más errático que el señor Petro”, aseguró.

Comentó que las propuestas de Petro son “apocalípticas” porque ponen un ultimátum de que si no se hacen ahora, fracasarán. Le critica que use un lenguaje amoroso, y dice que no acude a un discurso marxista, sino que más bien se parece al de la lucha de clases utilizado por el partido Podemos de España.

Le critica a Petro que dé indicios de que se perpetuaría en el poder o por lo menos un gobierno cercano al suyo, ya que habla de sentar las bases de una “era de paz” que dure unos 20 años y para lo que sería necesario una reforma constitucional. Además, que si el Congreso no aprueba las reformas, los presionaría con manifestaciones públicas.

“Hasta el expresidente Gaviria le pone de condición, frente a un eventual apoyo político del liberalismo, que no podría tocar la independencia del Banco de la República. Es así de delicado”, menciona Bustamante.

El candidato tiene una larga trayectoria empresarial y de gestión pública. Trabajó con Gaviria, Samper, Barco y otros políticos reconocidos del país. Asegura que no tiene maquinarias y que quiere llegar a recuperar la confianza en el Congreso.