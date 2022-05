Foto: Archivo particular

El candidato dijo que no hay diálogos para unirse con la candidata y alejó esa posibilidad. También descartó que vaya a apoyar a Rodolfo Hernández.

“No he conversado nada con Ingrid, ha sido una relación difícil”: Sergio Fajardo

El candidato Sergio Fajardo se refirió a la invitación que hizo en las últimas horas la candidata Ingrid Betancourt de unir ambas candidaturas con la de Rodolfo Hernández.

“No he conversado nada con Ingrid. Ha sido una relación difícil, recuerden que ella hacía parte de la Coalición Centro Esperanza, fue la vocera del cónclave que se hizo, pero después decidió que se retiraba; entonces eso significó, por ejemplo, que Humberto de la Calle, Daniel Carvalho, que están con nosotros, no puedan participar en política porque ella se fue con su partido”, cuestionó el candidato.

Fajardo también criticó que Ingrid haya dicho en algún momento que quería conversar con el expresidente Uribe y que haya tenido diálogos con líderes del partido del expresidente. “Después fue la persona que dijo que quería estar con Uribe y con el Centro Democrático”, criticó Fajardo.

Reiteró que no han hablado del tema de unirse y que las únicas conversaciones se dieron en encuentros que han tenido en espacios públicos o debates. “Ninguna conversación de tipo político”, aclaró Fajardo.

El candidato agregó que no renunciará a su candidatura por sumarse a la de Rodolfo Hernández, como lo pidió el exalcalde de Bucaramanga en los últimos días.

Fajardo volvió a criticar las encuestas por el resultado, ya que en todas ha salido en cuarto lugar con un porcentaje cercano al 7 % de intención de voto. “Aquí hay una cosa extraña alrededor del mundo de las encuestas”, comentó el candidato de la Centro Esperanza, a pesar del respaldo científico y las fichas técnicas que tienen estas muestras.

El aspirante de la Centro Esperanza aclaró que no es que Ingrid no sea bienvenida en la Centro Esperanza, sino que simplemente no hay conversaciones hoy en día. Reiteró que debido a las decisiones de la candidata, ni Carvalho ni De la Calle pueden hacer campaña por él.

“Les quitan la credencial porque ella se llevó su partido. Y después ella se quería reunir con el Centro Democrático y con Álvaro Uribe. Se puede reunir con quien quiera, pero en términos políticos va en contradicción de lo que hemos hecho”, comentó Fajardo.

Sobre la posibilidad de aliarse con Rodolfo Hernández descartó que por ahora vaya a haber unión. “No va ninguna alianza. Él está haciendo su campaña, presenta sus propuestas, le dice a todo el mundo cómo es que va a gobernar y yo presento nuestra propuesta”, comentó Fajardo.

Aunque reconoció que tienen en común la lucha contra la corrupción, pero que son personalidades distintas.

Dijo que no se trata de un tema de egos, sino de principios. “No estoy hablando de egos, estoy hablando de propuestas que hemos construido, hemos gobernado, transformado; entonces ¿por qué si uno habla de principios, de propuestas de formas de hacer política se convierte en ego?”, comentó el candidato.

Con sus declaraciones Fajardo aleja las posibilidades de una alianza entre los tres candidatos. Mientras Ingrid Betancourt ha dicho que está dispuesta a bajarse de su candidatura para apoyar a alguno de los dos candidatos, Fajardo y Hernández han comentado que mantendrán sus aspiraciones.

Uno de los hechos que molestó al exalcalde de Medellín es que el ingeniero haya dicho que supuestamente acordaron que la próxima encuesta definiría el candidato que siga adelante mientras que el otro lo respalda. Mientras tanto Hernández confirmó que Fajardo estuvo de acuerdo, pero luego cambió de decisión.

Fajardo ha querido mostrar que es una opción a las candidaturas de Fico y Petro, que son las que van punteando, pero no es claro que le alcance. “Vamos a sacar lo mejor de la gente, no a avanzar en la confrontación todos los días”, dijo el candidato.

Con las respuestas de Fajardo parece que no habrá alianza entre los tres candidatos.