“No le tenemos miedo a la verdad de un criminal”: MinDefensa sobre ‘Otoniel’

Todo un revuelo generó en los últimos días la decisión que tomó la Policía de suspender una diligencia judicial que estaba desarrollando la Comisión de la Verdad y la defensa de Dairo de Jesús Úsuga, alias ‘Otoniel’, en los calabozos donde se encuentra detenido.

El motivo de la suspensión, según explicó la Policía, se debía a que se habían revelado datos sensibles sobre las condiciones de reclusión de ‘Otoniel’, poniendo en riesgo su protección.

La situación de inmediato tomo tintes políticos y desde algunos sectores afirmaron que lo que se buscaba era entorpecer la labor de la Comisión de la Verdad para recibir las declaraciones de Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel. Que el objetivo del gobierno era acelerar su extradición para que no cuente la verdad de sus acciones criminales en Colombia. Incluso la Comisión hizo un llamado al presidente Iván Duque para que se respetara el mandato de esta entidad y se le permitiera, como señala la norma, realizar las diligencias.

Tras esta polémica, el ministro de Defensa, Diego Molano, en entrevista con SEMANA, dijo que, “no le tenemos miedo a la verdad de un criminal (…) no se nos puede olvidar que alias Otoniel es una amenaza para la seguridad nacional y uno de los criminales de la peor calaña, con una mente macabra, que ha afectado vidas, violaba niñas de comunidades indígenas, generaba desplazamientos forzados, crímenes de líderes sociales, ordenaba plan pistola contra los Policías”.

Añadió Molano que, “aquí no hay que cambiar el foco y decir que es una perita en dulce, que no ha hecho nada. Él es un criminal peligroso y la labor de la Policía es garantizar y proteger su vida para que pague por sus delitos, nadie más interesado que Colombia, que la fuerza pública en conocer su versión de la verdad, pero es una verdad de un criminal, que tiene que decir toda lo relacionado con el narcotráfico, sus negocios con los Balcanes, cárteles de México, la verdad sobre cómo afectó a tantas víctimas y cómo las va a reparar”

“Por eso es que cualquier acción que lleve o conduzca para su versión pues la vamos a cumplir, pero no se puede poner en riesgo la seguridad nacional por un cabecilla de tal peligrosidad para Colombia”.

Sobre si ‘Otoniel debería ser acogido por la Justicia Especial para la Paz, el ministro Molano indicó que para contar la verdad, el capo lo puede hacer desde cualquier parte. “Lo más importante es que tenga todas las condiciones de seguridad porque es un criminal de los peores en la última década, que tiene que tener las máximas condiciones de seguridad, Colombia tiene que saber que no es una perita en dulce y no porque diga o participen un esfuerzo de la justicia se tengan que relajar las medidas de seguridad, no lo podemos permitir”.

“Acá lo importante es que es un narcotraficante, que la verdad la puede contar desde los Estados Unidos, y que desde allá diga cómo va a reparar a las víctimas, cuente lo relacionado a las rutas de narcotráfico”, señaló el Ministro.

Frente a la seguridad de Otoniel, añadió que “lo importante es que no se relajen las condiciones de seguridad, que no se puedan materializar los planes de fuga (…) claro que nos interesa que se conozca la verdad, que lo diga, pero que se la mantenga todas las condiciones de seguridad porque es una amenaza para la seguridad nacional”.

Así mismo dijo que el gobierno no tiene ningún interés en entorpecer las versiones que pueda entregar Otoniel sobre su relación con miembros de la fuerza pública. “Lo capturamos, fueron 11 años buscándolo, un enorme e inmenso operativo en su contra, 700 hombres de nuestra fuerza pública para capturarlo, ubicarlo y judicializarlo, además 32 miembros de sus estructuras, todos en proceso de judicialización incluyendo a este máximo cabecilla, 45 policías perdieron la vida, quién más interesados en conocer la verdad que nosotros”, añadió Molano.