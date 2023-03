“No nos escuchan”: defensora de Derechos Humanos para el MinDefensa hace llamado al Gobierno Petro por muerte de oficiales

- Foto: Captura de pantalla TikTok @veeduriaddhh01- Archivo particular. Montaje Semana

Como respuesta de la situación presentada entre el pasado jueves y viernes en San Vicente del Caguán, en donde una manifestación se salió de las manos y un policía perdió la vida y otros 70 resultaron secuestrados a manos de la comunidad, la defensora de Derechos Humanos para el Ministerio de Defensa, Elizabeth García, hizo un llamado al Gobierno para atender necesidades que no son escuchadas.

“Quiero alzar mi voz, una alegría porque ya hoy están nuestros policías en libertad, sanos y salvos. Gracias a Dios pueden compartir con sus familias y gracias a la labor que se hizo hoy allá en el Caguán”, dijo García.

En San Vicente del Caguán, una manifestación se salió de las manos y un policía perdió la vida y otros 70 resultaron secuestrados a manos de la comunidad. - Foto: Semana API

Seguido de estas palabras, la funcionaria inició con su llamado frente a la preocupación que genera situaciones donde se pierde la vida de oficiales y personas de la comunidad.

“También quiero dejar un precedente que nos duele muchísimo: la muerte de este intendente que perdió la vida allá con estos señores indígenas; también se perdió una vida de parte de ellos, hechos muy tristes que no deberían estar pasando”, señaló.

Por otra parte, destacó que ante este contexto hay ausencia del Gobierno, por lo que se pronunció e hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro y al Ministerio de Defensa, en cabeza de Iván Velásquez Gómez.

“Decirle al señor presidente que él tiene toda la fuerza y el poder del Estado, tenemos la fuerza, al Ministerio de Defensa, tenemos el Ejército, la policía, la Armada, el Gaula. Nosotros no podemos estar permitiendo que estos hechos sigan ocurriendo”, sostuvo Elizabeth García.

Liberación de uniformados del Esmad que estaban secuestrados. - Foto: Semana API

Ahora bien, García contó una serie de sucesos en donde puede evidenciar la situación que le preocupa.

“También quiero, pues, decir que tristemente hemos vivido unas tragedias todo este mes donde tenemos fallecido a los policías de Bosa Laureles, el policía de Engativá, tenemos secuestrado al sargento que está en Arauca, tenemos un video muy terrible que está en Twitter donde están maltratando a un sargento o un soldado profesional, la verdad no sé porque no se alcanza a ver el grado, pero lo tienen amarrado de manos y pies en una forma como si estuviera convulsionando. Entonces quiero pedirle al señor ministro (de Defensa) que nos haga el favor y nos diga qué está haciendo frente a todos estos hechos que estamos viviendo, cuál es nuestra responsabilidad, cuáles son sus órdenes y también decirle que por favor se acerque un poco más a la comunidad, que escuchen a los veedores, a los ciudadanos y a los defensores de derechos humanos”, dijo la veedora en su llamado al Gobierno.

Por último, la defensora de los Derechos Humanos denunció que desde el comisionado de Derechos Humanos para la Policía Nacional a ella se le ha censurado para hablar de estos temas.

“Definitivamente, el diálogo está totalmente roto, no nos escuchan. También quiero hacer un llamado al señor coronel Novoa, comisionado de Derechos Humanos para la Policía Nacional, quien a mí me prohibió hablar de Derechos Humanos en las estaciones, donde no permite la sensibilización de Derechos Humanos con nuestros policías, donde ellos tienen derecho a saber que también se les defiende sus derechos y que también tienen Derechos Humanos y que estamos nosotros los defensores y los veedores para garantizar los derechos de nuestra Fuerza Pública”, concluyó Elizabeth García.