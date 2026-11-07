“No son inventos”, la abogada de Deicy Jiménez revela si hay más víctimas de los ‘sexocontratos’

Más de 15 horas estuvo Deicy Jiménez y su abogada, Dina Luz Malo, en el búnker de la Fiscalía, cumpliendo una orden de la Corte Suprema de Justicia correspondiente a la extradición técnica y forense del celular de la ahora testigo de los ‘sexocontratos’.

Este es el contrato de Deicy Jiménez en el Ministerio del Interior que Gustavo Petro ordenó mantener

La abogada Dina Luz habló en SEMANA y contó que la extensa diligencia está en el marco de las investigaciones que adelanta la sala de instrucción de la Corte Suprema y que enreda a Gustavo Petro y María José Pizarro en calidad de excongresistas. Advirtió que le están entregando todas las pruebas al alto tribunal.

“Con peritos informáticos para efectos de dejar la trazabilidad de la evidencia forense. Esto se realizó, se cumplió con el objetivo de dejar a disposición su celular, entregó la información personal que permitía el acceso a diferentes documentos que pueden ser de relevancia a la investigación”, dijo la abogada.

Una duda que tienen muchos es: ¿hay más víctimas de los ‘sexocontratos’? La abogada despejó las dudas, así como lo hizo la misma Deicy Jiménez en la entrevista con Vicky Dávila en la que advirtió que otras mujeres, igual que ella, recibieron contratos en el gobierno de Gustavo Petro a cambio de relaciones sexuales con el entonces mandatario.

“Es que tiene la disposición de comparecer, tiene la disposición de contar su verdad, de contar aquellos hechos por los cuales se siente víctima y de que el país los conozca, el momento en que sea pertinente, pero principalmente que sean conocidos a través de las instancias que adelantan estas investigaciones”, señaló la defensora.

La abogada advirtió que están entregando todas las pruebas para fortalecer las declaraciones de Deicy Jiménez, con el ánimo de confirmar que lo dicho por la contratista del gobierno Petro es verdad y no se trata de inventos o narrativas sin fundamento. Son hechos reales y comprobables, dijo la abogada.

“Pero obviamente entiendo que un poco el mensaje es que no se está hablando sobre la base de inventos, de creaciones, de fabulaciones, sino que todos los señalamientos que ha realizado mi representada se hacen a través de soportes que van a ser puestos en manos de las autoridades que así lo requieran”, explicó Dina Luz Malo.

La conversación atribuida a Gustavo Petro y Angie Rodríguez, revelada por Noticias Caracol, contiene una solicitud del entonces presidente para mantener el contrato de Deicy Jiménez en el Ministerio del Interior. Foto: Montaje Andrea Moreno El País

Para la defensa es clave que se entienda que, así como existen hechos de violencia contra las mujeres, que pueden incluirse en crímenes de Estado, el caso de Deicy Jiménez debería servir como ejemplo de que también existen mujeres víctimas del poder político, que son sometidas por quienes ostentan el poder y ofrecen contratos a cambio de sexo.

“Este mensaje es de manera indiscriminada; digamos que hay un derecho a la intimidad que tiene que ser respetado, hay un tema de reserva sobre las personas, que de pronto podrían estar vinculadas en situaciones similares a las que vivió Deicy. El mensaje es un poco que tomen responsabilidad de la justicia, que la sociedad les está reclamando”, señaló en SEMANA la abogada.

Dina Luz Malo advirtió que la situación de seguridad para su cliente es bastante compleja. La siguen, la perfilan y su imagen se mueve por redes sociales en espacios donde incluso publican su ubicación, dónde ha estado y dónde va a estar. Aunque aseguró que cuenta con esquema de seguridad.

Deicy Jiménez entregó a SEMANA algunas fotografías sobre sus denuncias. Foto: Suministrada a Semana

“La respuesta de las autoridades ha sido desplegar las herramientas que sean necesarias para efecto de lograr los objetivos de la investigación, cuáles son esas imposiciones o exigencias que también contiene debido proceso, para que no se vaya a irrespetar la garantía de ningún sujeto procesal vinculado a las actuaciones”, advirtió la abogada sobre la vinculación de más personas.

La abogada, como buena parte del país, insistió en que no se puede confundir la vida privada con el uso del poder político para ofrecer contratos, con dinero del Estado y de los contribuyentes, a cambio de relaciones sexuales.