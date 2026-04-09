Una falla técnica en el sistema de la Cancillería desató caos en varias ciudades del país y en consulados en el exterior, lo que afectó miles de citas y trámites programados para el miércoles y jueves.

Ciudadanos madrugaron a hacer fila para expedir sus pasaportes por fallas tras la implementación del nuevo modelo

Según la Cancillería de Colombia, la situación se originó por una falla en la plataforma SITAC (Sistema Integral de Trámites al Ciudadano), lo que obligó a suspender temporalmente varios servicios clave, especialmente en las oficinas de Bogotá.

Las filas en la sede norte de la Cancillería, en Bogotá, para el trámite de los pasaportes comenzaron desde la madrugada del jueves 9 de abril. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

La expedición de pasaportes fue uno de los servicios más afectados, al punto que tuvo que ser suspendida durante la jornada mientras se adelantaban trabajos técnicos para restablecer el sistema.

Trámites suspendidos o afectados

Expedición de pasaportes

Solicitud y gestión de visas

Apostillas y legalizaciones

Registros consulares

Otros trámites gestionados a través de SITAC

Esto se debe a que la plataforma es el eje central de la operación digital de la Cancillería, por lo que su falla paraliza gran parte de la atención al público.

Además, la situación no se limitó a Colombia. También se reportaron afectaciones en consulados en ciudades como Miami, Madrid y Nueva York, donde ciudadanos no pudieron completar sus trámites pese a tener citas programadas.

¿Qué hacer si tenía cita hoy?

La Cancillería asegura que sigue trabajando para reactivar el sistema, por lo que muchos ciudadanos optan por ir a los puntos nacionales y hacer la fila. Los más optimistas esperan ser atendidos cuando los funcionarios anuncien la reactivación del sistema.

Fallas en el trámite de pasaportes colombianos: Imprenta Nacional hizo aclaración

La Cancillería aclaró que la entrega de pasaportes tramitados sí continúa funcionando con normalidad, por lo que quienes solo debían reclamar el documento pueden acercarse según lo previsto.

Videos en redes sociales evidencian largas filas, frustración y desplazamientos fallidos en varias ciudades del país, especialmente en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga.

El sistema sigue presentando fallas

El sistema SITAC opera desde hace más de una década y concentra la mayoría de los trámites consulares del país, por lo que cualquier interrupción tiene efectos inmediatos en la atención ciudadana.

Algunos ciudadanos han podido realizar un trámite. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Las autoridades insisten en que el restablecimiento del servicio será progresivo y que podrían persistir demoras en los próximos días, por lo que recomiendan a los usuarios mantenerse informados y evitar acudir a las oficinas sin confirmación previa.

La contingencia también obligó a activar protocolos internos para proteger la información de los usuarios, mientras se estabiliza la plataforma SITAC. La entidad recomendó a los ciudadanos no acudir a intermediarios ni tramitadores, ya que estos servicios no están autorizados.