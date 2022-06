“No tengo la culpa de que los colombianos me crean a mí y no a él”: Rodolfo Hernández

Después de varios días en los que prefirió no confrontar de manera directa a Gustavo Petro, el candidato presidencial Rodolfo Hernández parece ahora sí haber pasado a la ofensiva, a dos semanas de que los colombianos vayan nuevamente a las urnas para elegir presidente de la República.

En las últimas horas, el exalcalde de Bucaramanga no ha dejado pasar oportunidad para lanzar críticas a su contendor. Esta vez lo hizo tras compartir en sus redes sociales la entrevista que le hizo SEMANA.

Desde su cuenta de Twitter, el ingeniero compartió la portada de la revista, titulada “Petro está asustado”, y le agregó un picante mensaje evidentemente dirigido al candidato del Pacto Histórico.

“Yo no tengo la culpa de que yo represente el cambio, y los colombianos me crean a mí y no a él”, expresó Hernández.

Y es que desde esta semana se abrió la fuerte competencia entre los dos candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño. Han sido días de reuniones, cambios en las estrategias y alianzas.

Petro pasó al ataque con sus alfiles. De manera permanente, criticó a Hernández y le revivió el proceso de investigación por supuesta corrupción relacionada con el caso Vitalogic. Lo tildó de ser “fascista” y “corrupto”.

Por su parte, el ingeniero había decidido no atacar a Petro de manera agresiva y, por el contrario, se focalizó en los líderes que lo rodean, asegurando que los colombianos deberán decidir si le entregan la chequera del país a Roy Barreras y a Piedad Córdoba, entre otros. Estrategia que cambió y ahora sí se ha ido de manera frontal contra el candidato del Pacto Histórico.

El exalcalde de Bucaramanga también recibió el apoyo de Federico Gutiérrez, quien obtuvo más de 5 millones de votos el 29 de mayo, y se reunió con Sergio Fajardo, quien, aunque solo consiguió el 4 por ciento de la votación, le planteó condiciones al ingeniero para apoyarlo en las urnas.

Por los lados de Petro, a su campaña se sumaron el exprecandidato presidencial Alejandro Gaviria, un nutrido grupo de santistas y el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus. Se espera que en la próxima semana el Partido Liberal y el Nuevo Liberalismo, con Juan Manuel Galán, decidan a qué candidato respaldarán en la segunda vuelta.

En todo caso, las diferencias aún están muy apretadas, la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA indica que si la segunda vuelta fuera hoy, Gustavo Petro alcanzaría el 44,9 % de los votos y Rodolfo Hernández llegaría a 41 %. Un 9,4 % no sabe o no responde, un 3% votaría en blanco y 1,7% por ninguno de los dos.

El trabajo de campo se realizó entre el 31 de mayo y el 2 de junio en 50 municipios de todas las regiones de Colombia, con 2.172 entrevistas presenciales. El margen de error del estudio es del 2,1%.

Sin embargo, a pesar de lo apretado de las encuestas, el mercado de apuestas muestra un favoritismo por el ingeniero.

La prestigiosa firma PredictIt, un reconocido mercado virtual de predicciones con sede en Nueva Zelanda, señala que Hernández tiene 66 % de probabilidades de ser el próximo presidente de los colombianos, mientras las opciones de Petro son del 35 %.

La firma PredicIt ofrece intercambios sobre eventos políticos y financieros y es operada por la Universidad Victoria de Wellington.