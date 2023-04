“Nos hizo daño, nos criticó duro y no se ha retractado”: general (r) Eduardo Zapateiro explicó por qué no entró a Palacio con el presidente Petro

El excomandante del Ejército, el general (r) Eduardo Zapateiro, explicó en SEMANA las razones por las cuales no entró a la Casa de Nariño junto con el presidente Gustavo Petro, luego de que fuera elegido como mandatario en la segunda vuelta electoral, el 19 de junio de 2022.

Nueve días después, el oficial anunció durante una ceremonia de ascenso de más de 1.200 soldados, que dejaba su cargo, renuncia que se haría efectiva el siguiente 20 de julio, previo a la posesión del jefe de Estado (siete de agosto de 2022).

“Lo haré el 20 de julio, día en que este soldado, después de 40 años de servicio y de haber prestado mi servicio militar obligatorio como bachiller, me despediré del pueblo colombiano”, dijo entonces el general (r) Zapateiro.

El militar fue designado comandante del Ejército desde diciembre de 2019 por el expresidente Iván Duque, en reemplazo del general Nicacio Martínez.

Durante una entrevista con SEMANA, el general (r) Zapateiro se refirió a las razones por las cuales decidió renunciar pocos días antes de la posesión presidencial.

Al ser cuestionado sobre su afirmación de que no se veía entrando al Palacio de Nariño con Petro, le dijo a este medio que no se arrepentía de esa decisión.

“No me arrepiento porque tengo mis cosas claras. Mis convicciones son claras, mis tradiciones como soldado son claras. A mí me formaron en mi casa, pero fortalecí mis principios, mis valores y mi ética en el Ejército. No entré con él porque nos hizo daño, nos criticó duro y no se ha retractado de lo que dijo, y ahí tienen generales muy profesionales que quedaron en el Ejército”.

Añadió que “sacó 30 generales, fracturó y debilitó al Ejército Nacional, quitándole las capacidades a su Ejército, que costó muchísimo dinero a la Nación. Es que también eso repercute en la seguridad nacional del país, en la defensa nacional del país”.

“Ojalá se tomara la molestia de estudiar a los 30 generales que, de manera irresponsable, salieron, aunque lógicamente tiene el poder como presidente, pero en la historia nunca se había visto esto. Es acabar con la institucionalidad. Yo no podía estar ahí con una persona que sigue gobernando y sigue pensando con rencor, con odio, pasiones e ideologías que ya están mandadas a recoger”, enfatizó.

Precisamente, frente a la salida de los generales, el general (r) Zapateiro cuestionó la decisión del presidente Petro.

“Me parece lo más irresponsable que puede hacer un presidente de la República. Así de sencillo. Cómo va a sacar 30 generales que han dado todo por esta patria, supremamente calificados. Ojalá los medios se dieran a la tarea de averiguar qué fue lo que se perdió para el país en el Ejército, la Policía y todas las fuerzas. Es atentar contra la seguridad y la defensa de la Nación”, indicó.

El excomandante del Ejército señaló que se debe pensar en el país mirando el futuro de la nación: “Por eso sigo sintiendo que el país ya tiene que hacer un alto, hay que hacer un alto y pensar en el país, no pensar en ideologías que ya están mandadas a recoger. Necesitamos ponerle seriedad y comenzar a construir el país que todos queremos para las futuras generaciones, sumar”, indicó.

“Aquí se sigue gobernando con odio, sentimiento retrógrado, pasiones amañadas. Aquí, él representa a todo un pueblo, no solamente los 11 millones de colombianos que lo sacaron adelante. Los colombianos queremos democracia y que se lidere por el camino que nos conduzca a la prosperidad, a la seguridad de tener un país tranquilo. No soy el general guerrerista que todo el mundo está pensando que soy”, señaló.

Aseguró que “aquí hay generales responsables, que comprenden la estructura del Estado. Aquí no vamos a hacer golpes como se lo imaginan ellos. No señor, que más bien se concentre en gobernarnos de la manera como tiene que gobernarnos, lo que está esperando el pueblo colombiano, y que lo haga con lujo de detalles. Es lo que le pido al presidente como general del Ejército, como general de la República de Colombia”.

Episodio con el presidente Petro

En la entrevista, el general (r) Zapateiro se refirió a un polémico episodio con el presidente Petro que quedó consignado en su libro El honor del deber cumplido.

“Desde un principio fui claro, o sea, yo lo único que hice fue defenderme. Inclusive la alcaldesa de Bogotá en plenas elecciones, me tocaba coordinar muchas cosas porque el ministro de la Defensa me pidió el favor que la alcaldesa quería tenerme en sus consejos de seguridad previo a las consultas presidenciales. Asistí y ella me criticó”, señaló.

Agregó de la mandataria: “Me dijo que estaba haciendo política y yo, en ningún momento, jamás, participé en política, ni es mi intención participar en política. Cada día trae su afán, pero hasta el momento no he tenido el afán de lanzarme a la arena política. Lo que hice fue defender a los soldados, al Ejército, la legitimidad de nuestra institucionalidad”.

Dijo que su defensa fue “sobre todo a los generales, porque el senador Petro, en su momento candidato presidencial, tenía lógicamente la capacidad de tener su beneficio de inmunidad parlamentaria. Pero no era el derecho de decir que su cuerpo de generales de Colombia, sobre todo la cúpula, estaba haciendo negocio o estaba delinquiendo con el Clan del Golfo. Y no se lo permito, ni a él ni a ningún colombiano, que denigre del Ejército, cuando todos los días muere un militar, muere un policía de su país”.

“No me arrepiento ni me arrepentiré jamás de haberle dicho sus tres verdades a ese candidato presidencial. Que respetara a los hombres que ofrecen todos los días su vida por los colombianos a cambio de nada”, puntualizó.