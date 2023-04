Nuevas hipótesis sobre la muerte de sobrina de técnico de Alianza Petrolera

La muerte de Tiffany Hurtado conmocionó a Cartagena y el deporte nacional cuando su tío, Hubert Bodhert, técnico del equipo Alianza Petrolera, rompió en llanto durante un partido que disputaba contra Independiente Santa Fe.

El deceso de la joven se dio el pasado 7 de abril (viernes santo) cuando llegó herida en un taxi al Hospital Universitario del Caribe. En el vídeo registrado por la entidad de salud, se observa cuando un hombre baja de un taxi a Tiffany y pide la ayuda de enfermeros y médicos por el grave estado en el cual se encontraba la mujer, quien falleció a los pocos minutos.

La víctima tenía 20 años - Foto: A.P.I

¿Asalto o feminicidio?

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Policía Nacional y demás entidades de control, los nuevos aspectos que se conocen del caso detallan que la joven se encontraba en un taxi con su expareja, quien presuntamente iría armado, sin embargo, aún se desconoce si el disparo fue intencional o un accidente.

Los investigadores detallaron el recorrido que realizó el vehículo y aseguraron que “no se trataría ni de un feminicidio ni un atraco”, motivo por el cual las autoridades están en la búsqueda de Tiffany, de quien ya habría indicios. El sospechoso huyó minutos después de que el arma se disparara al interior del taxi.

Por su parte, el conductor del vehículo de transporte público relató a las autoridades que “no conocía a las personas que transportaba y señaló que los recogió pasadas las cuatro de la tarde. El hombre que viajaba con la joven Hurtado llevaba consigo un arma de fuego, la cual se habría disparado accidentalmente, de esta forma la bala entró por el abdomen de Tiffany, ocasionándole la muerte”.

Tiffany Hurtado Bodhert. Foto: A.P.I - Foto: A.P.I

Versión del padrastro

De acuerdo con algunas versiones de Juan Torres, padrastro de Tiffany, “la mujer fue baleada el viernes santo luego de que fuera a visitar a su mamá y los hechos ocurrieron en el barrio El Socorro de Cartagena”. Torres aseguró que después de que almorzaron la joven se devolvió a su hogar y es en este punto donde los hechos aún no han sido esclarecidos por las autoridades que se encuentran investigando el caso.

El padrastro de la joven relató que, “yo estaba trabajando cuando mi mujer me llama y me dice que fuera para el hospital porque Tifanny estaba herida en el centro médico. No sabemos con exactitud qué pasó; ni tengo claro aún en qué lugar fue exactamente dónde ocurrieron los hechos. Después nos informaron que había recibido un tiro por la espalda y había fallecido”.

El momento en que Bodhert rompe en llanto en el banquillo de Alianza Petrolera - Foto: Captura Win Sports

Testimonio del técnico Bodhert

En una entrevista realizada a Hubert Bodhert, el técnico se refirió a lo sucedido. El entrenador de Alianza Petrolera aseguró que, “mi sobrina me decía papi Hubert, yo fui su papá en vida, esto es muy doloroso, no entiendo nada, no sé por qué ni cómo sucedió”.

Y agregó, “A los muchachos les tocó verme llorar días antes del juego, ese primer gol de Alianza ante Santa Fe me estremeció. Esa dedicatoria fue un gran detalle de parte de ellos, dice mucho del grupo que tenemos”.

Hasta el momento, el Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena no ha hecho ningún pronunciamiento oficial de este caso. El único reporte que se ha dado con respecto a este caso es que tampoco tienen claro como fueron los hechos y por eso de inmediato se adelantan las investigaciones desde el mismo día.

El técnico cartagenero, tío de la hoy fallecida, declaró que todo está en manos de las autoridades y que “su familia espera que todo se aclare en el menor tiempo posible para acabar con la incertidumbre”.