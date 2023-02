Nuevo cementerio en Chachagüí: familiares ya no tendrán que hacer largos recorridos para visitar las tumbas

En medio de la tristeza y el dolor que produce la muerte de un ser querido, los chachagüeños tenían que enterrar a sus difuntos lejos (en Pasto) y así los cuerpos tenían que viajar cerca de 28 kilómetros en sus coches fúnebres, haciendo la pena aún más larga y dando su última batalla con el clima y los obstáculos que pudieran encontrar en el camino para poder tener cristiana sepultura.

Familiares de personas fallecidas en Chachagüí ya no tendrán que hacer largos recorridos para visitar las tumbas - Foto: JAL de Chachagüí

La razón de los largos desplazamientos en Chachagüí, Nariño, fue porque el único cementerio de ese municipio también pasó a una mejor vida y fue sellado por deterioro, además de no cumplir con los requerimientos sanitarios para seguir operando.

“En el año 2019, el 2 de agosto, fallece mi madre y lastimosamente el cementerio estaba sellado. Nos tocó llevarla a la ciudad de Pasto para enterrarla (...) y así a mucha gente le tocó ir a dejar a sus seres queridos lejos. Ahora esperamos que nuestros difuntos regresen acá, quiero que los restos de mi madre puedan reposar en la tierra en que nació, aquí donde están nuestros otros muertos y los que estamos vivos”, indicó Arnulfo Anacor Bolaños, presidente de la JAL de Chachagüí.

El Parque Cementerio Nuestra Señora de Fátima, como fue bautizado este nuevo camposanto - Foto: JAL de Chachagüí

El Parque Cementerio Nuestra Señora de Fátima, como fue bautizado este nuevo camposanto, es una obra ejecutada por el ‘Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Integral y la Gestión Social’, con recursos del Sistema General de Regalías.

Es de recordar que el Sistema General de Regalías – SGR se constituyó mediante el Acto Legislativo 005 de julio de 2011, con el objetivo de establecer mecanismos de equidad en la distribución de los recursos, promover el desarrollo y la competitividad y propiciar la restauración social y económica en las regiones donde se genera la exploración y la explotación de Recursos naturales, este sistema es administrado por el Ministerio de Ambiente.

La nueva obra, que beneficia a más de 14 mil habitantes, fue construida en un área total de 1.915,52 metros cuadrados y consta de área administrativa, morgue, bóvedas para adultos y niños, unidad sanitaria, parqueadero. Además, se dice que cumple con todas las medidas sanitarias que exigió el Instituto Departamental de Nariño, entidad que solicitó la construcción de un nuevo cementerio para suplir las necesidades de la comunidad y mejorar su calidad de vida.

“Yo vine a cumplir con mi trabajo, que fue la construcción del campo santo, pero con el tiempo me di cuenta de los beneficios que trae para la región de boca de los mismos chachagüeños. Además de que ahora podrán tener a sus muertos cerca y no tendrán que recorrer largos caminos para visitarlos, se han beneficiado con la construcción de vías y hasta con electricidad, porque muchas casas no tenían servicio de fluido eléctrico”, manifestó el ingeniero Fernando Andrés Ruiz, encargado de la obra.

Mientras construían el nuevo cementerio, pese a las inclemencias del clima y el difícil acceso de este municipio del oriente de Nariño, empezaron a correr rumores de que iban a demoler el antiguo cementerio. Por el contrario, el nuevo campo santo tendrá una vía y un puente que conectará a ambos lugares, respetando la memoria del municipio. Esta iniciativa se ejecutará en la segunda fase de este gran proyecto.

“Primero gracias a Dios, a la Alcaldía y al Fondo Mixto por esta obra, porque en realidad necesitábamos un cementerio para tener a nuestros seres queridos cerca y poder tener esa tranquilidad que nos fue robada. Espero que cuando sea la hora de sacar los restos de mi madre, pueda regresarla a su tierra, donde están enterrados sus ancestros y donde seremos enterrados todos los de la familia”, finalizó Anacor.