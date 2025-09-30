Nación
Nuevo temblor en Colombia este martes, 30 de septiembre: epicentro y magnitud
No se descartan nuevos temblores en el país durante las próximas horas.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) que se encarga de monitorear la actividad sísmica del país, reportó un nuevo temblor en el territorio nacional.
El sismo se registró sobre las 8:23 de la noche de este martes, 30 de septiembre y tuvo una magnitud de 3.1 con una profundidad de 146 kilómetros. Además de una latitud de 6.82 y una longitud de -73.18.
El temblor estuvo localizado a 10 kilómetros del municipio de Zapatoca y con epicentro en Los Santos, en el departamento de Santander.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-09-30, 20:23 hora local Magnitud 3.1, Profundidad 146 km, Los Santos - Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo #Temblor pic.twitter.com/3nos8sj6ws— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 1, 2025
Por el momento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) no ha reportado daños materiales ni personas heridas por este movimiento telúrico.
Sin embargo, las autoridades de la región realizan monitoreo en cada municipio aledaño al epicentro para evaluar la situación. Se espera un reporte oficial.
El Servicio Geológico Colombiano recomendó a la ciudadanía en general a tener a la mano algún kit de emergencia en llegado caso de ser necesario una evacuación. No se descartan nuevos temblores en el país durante las próximas horas.
“Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló el SGC.
La entidad se encuentra supervisando la actividad sísmica en la región, así como en otras zonas del país, donde también se han registrado temblores en los últimos días.