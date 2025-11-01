Suscribirse

Nación

Nuevo temblor en Colombia: fuerte sismo de 4.0 sacude el Valle del Cauca este sábado 1 de noviembre

El Servicio Geológico Colombiano se encuentra supervisando la actividad sísmica en la región.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

1 de noviembre de 2025, 9:39 p. m.
Sismo temblor sismografo Colombia
El reporte fue emitido por el Servicio Geológico Colombiano. | Foto: Adobe Stock

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), que se encarga de monitorear la actividad sísmica del país, dio a conocer un nuevo temblor en el territorio nacional.

De acuerdo con la entidad, el fuerte sismo estuvo localizado a 6 kilómetros del municipio de Calima, donde queda la zona de El Darién, en el departamento del Valle del Cauca.

El movimiento telúrico se registró sobre las 2:52 de la tarde de este sábado 1 de noviembre, con una magnitud de 4.0, profundidad de 133 kilómetros, latitud de 3.94 y una longitud de -76.54.

Este temblor se sintió con fuerza en gran parte del Valle del Cauca, especialmente en la ciudad de Cali, así como también se recibieron reportes en la ciudad de Pereira, capital del departamento de Risaralda.

Las autoridades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) no han emitido alertas por causa de este sismo que pone en alerta a los organismos de socorro.

El Servicio Geológico Colombiano hace un llamado a la ciudadanía en general a estar preparados ante cualquier eventualidad de emergencia que se pueda presentar.

Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló el SGC.

La entidad se encuentra supervisando la actividad sísmica en la región, así como en otras zonas del país, donde se han registrado temblores en los últimos días.

