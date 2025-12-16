Suscribirse

Nación

Nuevo temblor sacude a Colombia: epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano hizo el reporte esta mañana de martes 16 de diciembre.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
16 de diciembre de 2025, 2:05 p. m.
Temblor en Colombia hoy martes, 16 de diciembre.
Temblor en Colombia hoy martes, 16 de diciembre | Foto: SGC

En Colombia no para de temblar. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que siendo las 3:59 a. m. de este martes, 16 de diciembre, se registró un movimiento telúrico que tuvo como epicentro la ciudad de Santa Marta, Magdalena.

De acuerdo con el SGC, el temblor tuvo una magnitud de 2.9 y su profundidad fue superficial, es decir, menor a 30 km.

Contexto: Volcán Puracé en alerta, estas son las consecuencias de respirar la ceniza volcánica

Vale destacar que en horas de la tarde de este lunes, 15 de diciembre, también tembló en Colombia, más exactamente a las 3:43 p. m.

El epicentro del temblor del lunes fue en el municipio de Sahagún, Córdoba, y su magnitud de 3.5, con una profundidad superficial.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre:

  • En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.
  • En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.
  • Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Baja, cochina y rastrera”: Gobierno Petro arremete contra senadores tras nueva derrota en el Congreso

2. Rotación del pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones del miércoles 17 de diciembre de 2025

3. Miles de afectados por inundaciones en Estados Unidos: alertan las autoridades sobre efectos del clima

4. Se conoce preocupante detalle que tenía bus que cayó al abismo y mató a 17 personas, sobreviviente hizo revelación: “Alcancé a ver”

5. ¿A qué hora es el Medellín vs. Nacional, por la final vuelta de la Copa BetPlay 2025?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Temblor Temblor en ColombiaSismo en Colombia

Noticias Destacadas

Con el objetivo de facilitar el retorno a la capital, la Secretaría de Movilidad ha establecido horarios específicos para el pico y placa regional, permitiendo el ingreso de vehículos de acuerdo con la terminación de sus placas.

Rotación del pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones del miércoles 17 de diciembre de 2025

Redacción Vehículos
David Rúa, el joven sobreviviente del accidente.

Se conoce preocupante detalle que tenía bus que cayó al abismo y mató a 17 personas, sobreviviente hizo revelación: “Alcancé a ver”

Redacción Nación
Rafael Orozco e Israel Romero, los homenajeados en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026

Festival de la Leyenda Vallenata 2026: precios, cartel de lujo y programación para el homenaje a Rafael Orozco, a Israel Romero y al Binomio de Oro de América

Redacción Cultura

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.