Nuevo temblor sacude a Colombia: epicentro y magnitud

En Colombia no para de temblar. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que siendo las 3:59 a. m. de este martes, 16 de diciembre, se registró un movimiento telúrico que tuvo como epicentro la ciudad de Santa Marta, Magdalena.

De acuerdo con el SGC, el temblor tuvo una magnitud de 2.9 y su profundidad fue superficial, es decir, menor a 30 km.

Vale destacar que en horas de la tarde de este lunes, 15 de diciembre, también tembló en Colombia, más exactamente a las 3:43 p. m.

El epicentro del temblor del lunes fue en el municipio de Sahagún, Córdoba, y su magnitud de 3.5, con una profundidad superficial.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre: