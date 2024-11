"Yo era la única de los seis hijos que aún vivía con ellos y todas las mañanas mi papá me levantaba con un tinto y un pan. Esta es la hora en la que me despierto y siento el vacío de que ya no están ni el tinto, ni el pan, ni mi papá". Las hijas de Leonor y Eusebio Mesa perdieron a sus padres por el coronavirus. (Vea la historia completa) Foto: Guillermo Torres / SEMANA.