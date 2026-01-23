Durante este sábado 24 de enero, varios municipios del departamento de Bolívar tendrán interrupciones programadas en el servicio de energía eléctrica.

La empresa Afinia, responsable de la distribución y comercialización de electricidad en la región, hará trabajos de mantenimiento y optimización de la infraestructura eléctrica como parte de su plan de inversión para mejorar la confiabilidad del servicio.

Estas labores requieren suspender temporalmente el suministro eléctrico en zonas urbanas y rurales de varios municipios. Los cortes tendrán horarios específicos que los usuarios deben tener en cuenta para planificar sus actividades durante el día.

En Calamar, la interrupción se dará entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m., afectando la zona urbana del municipio. Además, el cliente Coolechera, Planta Calamar, también verá interrumpido su servicio durante este horario.

En el municipio de El Peñón, la suspensión se realizará entre las 5:00 y las 8:00 a.m., cubriendo tanto la zona urbana como la rural. Los sectores afectados incluyen Cerrito, El Peñón, El Peñoncito y las vías de conexión hacia Puerto Boca.

Soplaviento tendrá cortes programados desde las 6:10 a.m. hasta las 6:00 p.m. en sectores como calle 6 y transversal 5, entre la carrera 20 y la carrera 31, así como los barrios Montelíbano y el Chispón.

En San Juan Nepomuceno, la suspensión abarcará prácticamente todo el municipio, desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m.; los barrios incluidos son 16 de Mayo, El Progreso, Victorino, Las Delicias, Bellavista, Diógenes Arrieta, El Silencio, Los Nogales, Barranquillita, Barrio Arriba, San Pedro, La Mochila, Media Tapa, El Cerrito, Isla Verde, Buenos Aires, Palmira, La Paz, Armero, La Floresta, Nueva Floresta y Pueblo Nuevo.

La compañía, filial del Grupo EPM, opera en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y en 11 municipios del Magdalena, incluidos Algarrobo, Ariguaní, Guamal, El Banco, Nueva Granada, Pijiño del Carmen, Sabanas de San Ángel, Santa Ana, Santa Bárbara de Pinto, San Sebastián de Buenavista y San Zenón.

Afinia comenzó operaciones en 2020 tras la salida de Electricaribe y desde entonces se encarga de prestar, comercializar y distribuir el servicio de energía eléctrica en estas regiones.

Los cortes programados forman parte del plan de inversión de la empresa, que busca mejorar la confiabilidad del servicio y optimizar la infraestructura eléctrica. Los trabajos también incluyen vías de conexión entre municipios, según el cronograma definido por Afinia.

La compañía continuará con intervenciones en otras localidades del departamento, incluyendo Arjona, María La Baja, Mahates, Turbana y Turbaco, con interrupciones programadas aproximadamente desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.