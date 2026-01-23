Nación

Ojo al dato: estos son los municipios de Bolívar que estarán sin luz el 24 de enero de 2026

Los cortes tendrán horarios específicos que los usuarios deben tener en cuenta.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

24 de enero de 2026, 2:50 a. m.
Emcali anunció cortes de energía y trabajos de acueducto para este lunes en Cali: barrios afectados.
Emcali anunció cortes de energía y trabajos de acueducto para este lunes en Cali: barrios afectados. Foto: Emcali

Durante este sábado 24 de enero, varios municipios del departamento de Bolívar tendrán interrupciones programadas en el servicio de energía eléctrica.

La empresa Afinia, responsable de la distribución y comercialización de electricidad en la región, hará trabajos de mantenimiento y optimización de la infraestructura eléctrica como parte de su plan de inversión para mejorar la confiabilidad del servicio.

Lo que habría producido los gases tóxicos que inhaló una familia en Bolívar: una mujer y sus tres hijos murieron

Estas labores requieren suspender temporalmente el suministro eléctrico en zonas urbanas y rurales de varios municipios. Los cortes tendrán horarios específicos que los usuarios deben tener en cuenta para planificar sus actividades durante el día.

En Calamar, la interrupción se dará entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m., afectando la zona urbana del municipio. Además, el cliente Coolechera, Planta Calamar, también verá interrumpido su servicio durante este horario.

Nación

Magistrado Camargo advierte “efectos irreversibles” si no se suspende la emergencia económica

Nación

Petro tras explosión en zona cocalera de Tumaco que dejó nueve muertos: “¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz?”

Nación

SAE denuncia que contratistas de la Personería frustraron desalojo de finca de 28 hectáreas de capo de ‘Los Costeños’ en Atlántico

Bogotá

Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas 24 horas: “Lluvias moderadas y fuertes con posibles descargas eléctricas”

Nación

Dos magistrados de la Corte Constitucional pidieron suspender decretos de la emergencia económica de Petro

Cali

Procuraduría ratifica suspensión de Diego Hau por presuntas irregularidades en contrato de alumbrado en Cali

Nación

Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, se declaró impedido para estudiar la emergencia económica

Confidenciales

“Vienen jugando con el futuro de nuestra región”: Yamil Arana alerta sobre recorte presupuestal que pondría en riesgo al Canal del Dique

Cartagena

Lo que habría producido los gases tóxicos que inhaló una familia en Bolívar: una mujer y sus tres hijos murieron

Cartagena

Video captó últimos segundos de reconocido rejoneador que murió tras ser embestido por un toro en corralejas de Magangué

En el municipio de El Peñón, la suspensión se realizará entre las 5:00 y las 8:00 a.m., cubriendo tanto la zona urbana como la rural. Los sectores afectados incluyen Cerrito, El Peñón, El Peñoncito y las vías de conexión hacia Puerto Boca.

Soplaviento tendrá cortes programados desde las 6:10 a.m. hasta las 6:00 p.m. en sectores como calle 6 y transversal 5, entre la carrera 20 y la carrera 31, así como los barrios Montelíbano y el Chispón.

En Tiquisio, sur de Bolívar, murieron una joven mamá y sus tres hijos: “Huían de la violencia”, dijo la Personería

En San Juan Nepomuceno, la suspensión abarcará prácticamente todo el municipio, desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m.; los barrios incluidos son 16 de Mayo, El Progreso, Victorino, Las Delicias, Bellavista, Diógenes Arrieta, El Silencio, Los Nogales, Barranquillita, Barrio Arriba, San Pedro, La Mochila, Media Tapa, El Cerrito, Isla Verde, Buenos Aires, Palmira, La Paz, Armero, La Floresta, Nueva Floresta y Pueblo Nuevo.

La compañía, filial del Grupo EPM, opera en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y en 11 municipios del Magdalena, incluidos Algarrobo, Ariguaní, Guamal, El Banco, Nueva Granada, Pijiño del Carmen, Sabanas de San Ángel, Santa Ana, Santa Bárbara de Pinto, San Sebastián de Buenavista y San Zenón.

Afinia comenzó operaciones en 2020 tras la salida de Electricaribe y desde entonces se encarga de prestar, comercializar y distribuir el servicio de energía eléctrica en estas regiones.

Un hombre intentó quemar vivos a su expareja y a su hijo en Bolívar: lo enviaron a la cárcel

Los cortes programados forman parte del plan de inversión de la empresa, que busca mejorar la confiabilidad del servicio y optimizar la infraestructura eléctrica. Los trabajos también incluyen vías de conexión entre municipios, según el cronograma definido por Afinia.

La compañía continuará con intervenciones en otras localidades del departamento, incluyendo Arjona, María La Baja, Mahates, Turbana y Turbaco, con interrupciones programadas aproximadamente desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Más de Nación

Emcali anunció cortes de energía y trabajos de acueducto para este lunes en Cali: barrios afectados.

Ojo al dato: estos son los municipios de Bolívar que estarán sin luz el 24 de enero de 2026

Elección del magistrado de la Corte Constitucional

Magistrado Camargo advierte “efectos irreversibles” si no se suspende la emergencia económica

El presidente Gustavo Petro llegó a Tumaco para realizar el evento Erradicar para la Paz.

Petro tras explosión en zona cocalera de Tumaco que dejó nueve muertos: “¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz?”

Desde la SAE afirmaron que quienes estaban en el predio son familiares de uno de los familiares de esa banda criminal.

SAE denuncia que contratistas de la Personería frustraron desalojo de finca de 28 hectáreas de capo de ‘Los Costeños’ en Atlántico

x

Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas 24 horas: “Lluvias moderadas y fuertes con posibles descargas eléctricas”

Magistrados Carlos Camargo y Juan Carlos Cortés

Dos magistrados de la Corte Constitucional pidieron suspender decretos de la emergencia económica de Petro

Diego Hau secretario de gobierno de Cali.

Procuraduría ratifica suspensión de Diego Hau por presuntas irregularidades en contrato de alumbrado en Cali

Jorge Enrique Ibáñez Najar Presidente de la Corte Constitucional y ponente

Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, se declaró impedido para estudiar la emergencia económica

Las autoridades locales adelantan labores de verificación en los sectores impactados.

El invierno hizo que se desbordara el río Iscuandé, en Nariño, y dejó a decenas de familias damnificadas

Vacunación en Bogotá

Horarios y puntos de vacunación en Bogotá para este sábado 24 de enero

Noticias Destacadas