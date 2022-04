Ojo: estos son los cambios que tendrá la ciclovía en Bogotá este domingo 3 de abril

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) dio a conocer los tramos cerrados que tendrá la tradicional jornada de la Ciclovía en Bogotá este 3 de abril, para que la ciudadanía se programe y disfrute sin problemas de sus actividades deportivas.

Así las cosas, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. el tramo de la Ciclovía del Parque Nacional y su circuito, entre las calles 36 y 39 y la carrera Séptima y la Avenida Circunvalar, no funcionarán por el desarrollo de la Carrera Atlética de Santa Fe.

Adicionalmente, varios tramos cerca al Parque Simón Bolívar no funcionarán por la Carrera Verde, los cuales son: en la carrera 60 entre las calles 63 y 26, y en la calle 44 entre las carreras 50 y 60.

¡Pilas con los cambios en la ciclovía de este domingo!🚴🏻



Este 3 de abril de 7:00 a.m a 11:00 a.m, el tramo de la ciclovía del Parque Nacional y su circuito, entre las calles 36 y 39, la carrera Séptima, y la Av. Circunvalar, estarán cerrados por una carrera ciclística. pic.twitter.com/SnJRzRywIy — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) April 2, 2022

Vale la pena recordar que el IDRD fue en días pasados noticia pues, de la mano de empresas aliadas, lanzó la estrategia ‘Si al Simón Bolívar voy, Carbono Neutro soy’ con el objetivo de lograr la carbono neutralidad en este escenario icónico de Bogotá.

La estrategia busca mejorar el proceso de reciclaje y aprovechamiento de materia, y contribuir a la mitigación del cambio climático en la ciudad.

La estrategia “Si al Simón Bolívar voy, Carbono Neutro soy” se enfoca en la implementación de 4 medidas que buscan la aplicación de economías circulares, donde los residuos generados serán reaprovechados como fuente para la generación de otros productos.

La primera se trata de producir harinas a partir de la biomasa resultante del proceso de manejo y control de la especie invasora cangrejo rojo americano, Procambarus clarkii, convirtiéndolo en un residuo orgánico libre de patógenos que puede ser utilizado posteriormente en la producción de abonos y/o como complemento alimenticio para mascotas.

La segunda consiste en realizar un proceso de biotransformación que permita generar abono orgánico a partir de heces de mascotas, capturando carbono. Este abono regresará al parque para los procesos de fertilización edáfica del arbolado.

La tercera busca optimizar los procesos de reciclaje de los residuos sólidos inorgánicos y su reincorporación a cadenas de producción, de tal manera que se reduzcan las fuentes de contaminación y emisiones, y se minimice el material que llega al relleno sanitario.

Por último, la cuarta medida se trata del aprovechamiento de la biomasa vegetal obtenida a partir de la poda del césped y del arbolado, así como de los residuos de alimentos crudos generados por los establecimientos de venta de comida del parque, mediante la producción de abonos a partir de un proceso de compostaje.

“Estamos felices de presentar la iniciativa que convertirá al Parque Simón Bolívar en el primero de su tipo en América Latina en ser declarado carbono neutro. Esto nos permitirá cumplir con el propósito de reverdecer a Bogotá de nuestro Plan de Desarrollo”, señaló Blanca Durán, directora del Idrd.

Todas las medidas estarán acompañadas de un proceso de cultura ciudadana para lograr que los y las involucradas participen activamente de la iniciativa. Además, se realizará medición mensual de la cantidad de biomasa, heces y material reaprovechado para estimar la reducción de emisiones hasta alcanzar la deseada carbono neutralidad.

De acuerdo con el Idrd, esta iniciativa no sería posible sin el trabajo en conjunto con las personas recicladoras del parque, que antes, sin un proceso óptimo de reciclaje, se exponían a riesgos de salud y tenían dificultad en la separación del material aprovechable que solo alcanzaba al 14%.

Ahora, los recicladores tendrán la posibilidad de ingresar al parque con un bici-cargador, que facilitará su labor desde el momento en el que los residuos sólidos son depositados. De esta forma, se busca optimizar su trabajo, garantizando que se recicle al menos el 80% de residuos, y mejorar la calidad de vida de las personas que hacen posible este proyecto.

La iniciativa cuenta con la participación de las empresas: EcoPoop, Darnell, BioCirculo, Empacor y Gaiarec.