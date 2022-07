Ojo: estos son los cortes de agua en Bogotá para el martes 12 de julio

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anunció que realizarán cortes en el servicio con el fin de garantizar el suministro continuo de agua para todos los usuarios. En ese sentido, EAAB realizará dichos cortes desde el 11 al 15 de julio por trabajos de reparación en algunas redes de distribución del servicio.

Los cortes pueden tener duraciones de hasta 24 horas, por lo que se recomienda contar con el suministro suficiente del líquido para cubrir esas horas de ausencia.

Estos son los cortes programados para este martes 12 de julio, de acuerdo con la página de la EAAB:

Localidad: Rafael Uribe Uribe

Barrio: Claret/Inglés

De la calle 36 sur a la calle 47 sur, entre la carrera 25A hasta la carrera 33.

Hora: 08:00 a. m.

Duración: 24 horas

Trabajo: renovación redes acueducto.

Localidad: Los Mártires

Barrio: Eduardo Santos

De la carrera 14 a la carrera 16, entre la calle 3 a la calle 6.

Hora: 08:00 a. m.

Duración: 24 horas

Trabajo: instalación accesorio red acueducto.

Localidad: Puente Aranda

Barrios: Trinidad, Pradera, San Gabriel.

De la avenida calle 3 a la avenida calle 6, entre la carrera 56 a la avenida carrera 68.

Hora: 08:00 a. m.

Duración: 24 horas

Trabajo: taponamiento red acueducto.

Localidad: Puente Aranda

Barrios: Tejar, Ospina Pérez, Alquería

De la avenida carrera 68 a la carrera 50C, entre la avenida calle 26 sur a la avenida calle 45A sur.

Hora: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas

Trabajo: mantenimiento preventivo.

Localidad: Fontibón

Barrios: La Felicidad, Multiplaza Centro Comercial.

De la calle 13 a la diagonal 22, entre la avenida Boyacá a la carrera 80A

Hora 01:00 p. m.

Duración: tres horas

Trabajo: verificación macromedidor.

Localidad: Engativá

Barrio: Molinos

De la calle 80 a la calle 72, entre la carrera 100 a la carrera 111.

Hora: 09:00 a. m.

Duración: 24 horas

Trabajo: empates redes acueducto.

Ante la situación, la empresa de Acueducto y Alcantarillado hizo varias recomendaciones a los ciudadanos que verán suspendido parcialmente el servicio:

15 usuarios se verán afectados. - Foto: Twitter @AcueductoBGA

Mantenga en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros).

Lave los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año.

Almacene en los tanques suficiente agua para el tiempo que dure la suspensión del servicio.

Si almacena agua en vasijas, manténgalas tapadas y consúmala antes de 24 horas.

Además de esto, la entidad también recordó que se prestará el servicio de carrotanques para que las personas puedan suplirse del líquido en el tiempo que dure los cortes de agua, aunque estos tendrán prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público. Se podrán solicitar en la Acualínea 116.

¿Mal cobro en los servicios de agua y alcantarillado?

En la última semana, se evidenció que la Contraloría Distrital tiene la lupa puesta sobre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y anunció posibles irregularidades que se estarían presentando en la entidad: 12 hallazgos con incidencia fiscal por 16.804 millones de pesos, al igual que 36 administrativos y 12 con presunta incidencia disciplinaria.

El contralor Julián Ruiz indicó que el mayor hallazgo supera la cifra de los 7.000 millones de pesos y está relacionado con las Plantas de Tratamiento Salitre, Canoas y Estación Elevadora Canoas. Megaobras que hacen parte del sistema de alcantarillado de Aguas Residuales del Distrito y que van encaminadas a descontaminar el río Bogotá, según sentencia del Consejo de Estado en 2014.

El Acueducto, por su parte, aclaró que la ampliación de la Planta de Tratamiento Salitre no formó parte del informe de la Contraloría y que el contrato de optimización de ella está a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Sin embargo, si no era su responsabilidad, no se entiende por qué firmó un contrato de auditoría para recibir los cerca de 7.000 millones de pesos y revisar si el contratista de la planta está cumpliendo. Ese dinero se estaría cobrando a los usuarios en tarifas de cargos desglosados, que pasan desapercibidos, por el servicio de alcantarillado.