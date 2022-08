Opositores marcharán un día antes de la posesión de Gustavo Petro

Foto: Archivo particular

En conversación con SEMANA, el empresario de Medellín Luis Alberto Perdomo Camacho, uno de los que lideran la marcha, anunció que habrá varias concentraciones en ciudades capitales como Manizales, Bucaramanga, Cali, Armenia y Bogotá. Asegura que la comunidad ha sido receptiva al llamado que están realizando más de ocho movimientos ciudadanos.

Según el organizador, la marcha tiene dos propósitos: El primero de ellos rechazar la oleada de violencia de la que han sido víctimas miembros de la Fuerza Pública con el plan pistola de los grupos criminales; y la segunda, “vamos a salir porque no estamos de acuerdo con la llegada del nuevo gobierno, consideramos que no es legítimo porque la Registraduría no ha permitido un reconteo”, indicó Perdomo.

VAMOS COLOMBIA GRACIAS COLOMBIA pic.twitter.com/tJExCTH221 — LUALPE (@LuisLuperdomo) August 5, 2022

La jornada de manifestación se realizará el sábado. Se espera solo en Medellín convocar a más de 10 mil personas. “Vamos a estar en la Avenida Oriental y vamos a contar con la presencia de silleteros”, manifestó agregando que será una jornada pacifica en la que se realizaran actividades para toda la familia. Asegura que por el tema de la posesión fue difícil convocar para el mismo domingo.

Agregó que “nos hemos reunido para manifestar nuestro repudio al hostigamiento de grupos al margen de la ley contra nuestra Fuerza Pública y la Policía. Una sociedad que no protege sus instituciones no tiene viabilidad, sostenibilidad y el derecho a la libertad que da la democracia”. A los plantones asistirán familiares de militares caídos. La cita es desde las 8 a.m. entre los organizadores están: Oposición Ciudadana, Medellín Cuenta Contigo, Fuerza Guerrera, Acción Ciudadana, Acción Libertaria, Democracia Unida D-Una, Yo Protejo a mi País y otras.

La vida,la libertad,la propiedad privada, la fuerza publica MAS CIERTO QUE UN PUTAS VAMOS COLOMBIA VAMOS MEDELLIN pic.twitter.com/A48WpyucoI — LUALPE (@LuisLuperdomo) August 3, 2022

El pacto del diablo de las organizaciones criminales

Detrás de la violenta arremetida criminal que ha dejado como principales víctimas a decenas de hombres y mujeres de la Policía, hay una gran alianza criminal, que lleva el nombre de ‘Pacto del diablo’. SEMANA conoció que las organizaciones delictivas más sangrientas del país, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN, movidas por los hilos de los poderosos carteles mexicanos del narcotráfico, llegaron al acuerdo de establecer una tregua temporal para ir tras un objetivo común: abonar el terreno para una negociación en medio de los anuncios de una paz total, pero siempre mostrando su máquina de guerra.

El despiadado plan criminal ya deja 36 policías cazados por estos delincuentes. Incluso los homicidios han sido cometidos cuando los uniformados estaban fuera de servicio y acompañados por sus familias, la arremetida criminal también contemplaría una ‘vaca’ entre los ilegales para financiar la violenta arremetida que, según conoció SEMANA, recogió dinero para dos grupos.

El primero es el encargado de hacer seguimientos e inteligencia a las autoridades para luego cometer los crímenes. Se trata de campaneros a sueldo, que no solo dan información particular de los policías, sino también de las posibles falencias en seguridad de estaciones y comandos para realizar actos terroristas, como ha ocurrido.

El segundo grupo es el bloque de ataque, que, replicando el miserable estilo de Pablo Escobar, contrata sicarios a sueldo o miembros de estas mismas organizaciones ilegales, que son responsables del derramamiento de sangre que hoy enluta al país.

Las autoridades no se han quedado de brazos cruzados. En una acción conjunta de Policía, Ejército, Armada y Fuerza Aérea han golpeado a las estructuras ilegales, y han dejado al descubierto esta alianza denominada ‘Pacto del diablo’ con sus oscuras y violentas intenciones.

Por ejemplo, comandos especializados de la Dijín de la Policía llegaron hasta lo más profundo de una de las guaridas del Clan del Golfo, donde se estaba concretando el plan pistola para asesinar policías en Antioquia. El golpe fue a una estructura denominada Carlos Vázquez, que opera especialmente en Chigorodó, Carepa, Turbo y Apartadó. Una de las regiones más conflictivas del departamento. Ahí, cinco de estos delincuentes se enfrentaron a los comandos y cayeron abatidos.

La advertencia la hace el mismo director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, quien afirma que esta arremetida no quedará impune. “La Policía no tiene duda, los vamos a perseguir para llevarlos ante la justicia. Los criminales son criminales y seguirán cayendo”.