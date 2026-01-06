Ordenan captura internacional contra ciudadano colombo-noruego que lideraría red de trata de personas en Cali

A un ciudadano colombo-noruego le acaban de emitir una orden de captura internacional tras ser identificado como el supuesto cabecilla de una poderosa red de trata de personas que habría dejado varias víctimas en Colombia, quienes cayeron por medio de falsas promesas laborales y ambiciosos sueldos millonarios.

La Fiscalía confirmó esa decisión después de que junto a la Dijín de la Policía identificaron y capturaron a Chilari Dayana Hernández Díaz y Johan Alexander Cadena Roa, dos de los presuntos integrantes de la estructura criminal trasnacional.

La investigación permitió relacionar a esas dos personas con una red de trata que captaba a jóvenes en condición de vulnerabilidad en Cali, Valle del Cauca, ofreciéndoles falsas promesas laborales y salarios millonarios en Oslo, Noruega, para convencerlas de que viajaran a Europa mediante engaños, amenazas y tratos denigrantes a través de la explotación sexual.

Los dos capturados no aceptaron su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas, imputados por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos ante un juez de control de garantías.

La Fiscalía señaló a Johan Cadena como el presunto responsable de intimidar a las víctimas para que no denunciaran ni alertaran la existencia de la red. Foto: No

El ente investigador explicó que entre julio y noviembre de 2023, Chilari Dayana Hernández Díaz contactó a tres mujeres a las que les habría solicitado estudios fotográficos en ropa interior, les gestionó los pasaportes y trámites consultares, y hasta les expidió cartas de invitación para que pudieran viajar a Noruega.

Así fue como la estructura habría permitido el traslado de las mujeres desde Cali al aeropuerto El Dorado, en Bogotá, y su salida del país con destino al continente europeo.

La Fiscalía informó: “Cadena Roa estaría implicado en toda la logística e intimidación con armas de fuego a las víctimas para que no denunciaran ni alertaran sobre la existencia de la organización delictiva”.

Zulma Guzmán, la mujer señalada de envenenar a niñas con talio en Bogotá, rompió el silencio: defendió su salida del país

Los informes preliminares de la investigación permitieron evidenciar que las mujeres que emprendieron el viaje a Noruega, lejos de las tentadoras propuestas laborales, terminaron siendo sometidas a tratos crueles e inducidas a realizar actividades sexuales para cubrir sus gastos de manutención y hospedaje.

Chilari Dayana Hernández Díaz y Johan Alexander Cadena Roa fueron enviados a la cárcel mientras avanza el juicio, al tiempo que las autoridades tratan de ubicar con la orden de captura internacional al presunto cabecilla de la estructura criminal.