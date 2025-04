Ordenan la captura de la falsa médica que engañó a la Policía y a otras entidades en Barranquilla

Atendiendo pacientes, medicó, formuló y hasta firmó actas de defunción. Era una destacada médica de la Clínica de la Policía y otro hospital en la ciudad de Barranquilla, pero todo resultó ser un engaño. Catherine no era médica, no cursó un semestre en la universidad, toda la documentación que la llevó a las salas de urgencias era falsa, incluso no era quien decía ser.