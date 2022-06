Otros dos alcaldes suspendidos regresarán a sus cargos, presuntamente apoyaban a Fico

La decisión fue tomada por la Procuraduría con el argumento de que el candidato al que apoyaron era Federico Gutiérrez, quien no pasó a la segunda vuelta de las elecciones a la Presidencia.

Los alcaldes de San Juan Nepomuceno (Bolívar), Wilfrido Alfonso Romero, y Marco Adrián Artunduaga, de Timaná (Huila), regresarán a sus cargos después que la Procuraduría General levantara de manera anticipada la suspensión que había emitido el pasado 10 de mayo.

La determinación se tomó al considerar que el candidato presidencial al que apoyaron no pasó a la segunda ronda y que no se encuentra en la contienda actualmente. “Por ende, los presupuestos sustanciales para mantener la medida por una posible reiteración de la falta desaparecieron”.

Sin embargo, seguirá vigente la investigación disciplinaria por supuestamente haber apoyado públicamente al candidato presidencial Federico Gutiérrez. La indagación tiene su origen tras conocer un video en el que aparecen los mandatarios favoreciendo la candidatura del exalcalde de Medellín, durante un evento organizado por la Federación Nacional de Municipios, el pasado 7 de abril, en Cartagena.

Esta decisión se suma a la que ya había tomado la Procuraduría al levantar la sanción que existía en contra del alcalde de Ibagué (Tolima), Andrés Felipe Hurtado Barrera, por haber manifestado en dos oportunidades su apoyo a la candidatura de Federico Gutiérrez.

“Se recuerda que la suspensión provisional impuesta a Andrés Fabián Hurtado Barrera se sustentó (…) en su condición de alcalde de Ibagué podía en un nuevo evento utilizar el cargo para favorecer las aspiraciones electorales de Federico Gutiérrez (…) el nuevo marco fáctico en el cual Federico Gutiérrez ya no es candidato a la Presidencia de la República, esta instancia determina que es procedente levantar la medida de suspensión provisional”, señala el fallo de nueve páginas.

La sanción, aunque era por un período de tres meses y fue emitida el pasado 10 de mayo, solo duró 21 días. La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, notificó la suspensión del alcalde por su participación en política. Esto teniendo en cuenta dos declaraciones públicas en las que el mandatario hacía un señalamiento sobre el candidato presidencial al que apoyaba.

Tras ser consultado por los periodistas, el mandatario anunció su apoyo a la coalición Equipo por Colombia, en cuya lista se encontraban los exalcaldes Federico Gutiérrez, Alejandro Char y Enrique Peñalosa. Pese a que está prohibido por la ley, el mandatario hizo alusión directa al candidato de la consulta presidencial al que iba a apoyar.

“Ustedes saben que yo voy a votar la consulta presidencial de Equipo por Colombia, yo me identi...Fico con todas las propuestas que sean en pro de sacar adelante el país”, señaló Hurtado. Para la MOE, el juego de palabras no fue un error de dicción ni nada por el estilo puesto que en otra entrevista, ese mismo día electoral, el mandatario de Ibagué hizo la misma pausa cuando dijo “yo me identi...Fico con el Equipo por Colombia, los que han hecho este país, ahí estaremos adelantando nuestro derecho al voto”.

Con las entrevistas como prueba material, la MOE presentó la queja disciplinaria al considerar que existió una evidente participación en política, desobedeciendo todas las normas y leyes que existen frente al tema y las cuales le restringen a los servidores públicos ser parte o promover actividades de partidos y movimientos políticos.

El alcalde de Ibagué había sido denunciado por participar activamente en un evento público convocado por la campaña de Federico Gutiérrez a pocos metros del palacio municipal. En el evento participaron varias personas cercanas al mandatario, entre ellas su esposa y su hermana.

Tras la polémica, el alcalde justificó y ratificó sus declaraciones, indicando que nadie le puede prohibir manifestar su opinión política personal. “Lo que puedo manifestar es que sí ratifico que nosotros venimos trabajando unos postulados por hacer (...). Tenemos una ideología de hacer totalmente clara y en eso, por supuesto, nos identificamos con lo que han hecho por este país”.

Por el momento, la suspensión contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, seguirá en firme. Esto debido a que supuestamente el candidato al que le manifestó su apoyo, Gustavo Petro, sigue en carrera electoral.