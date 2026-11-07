Pacho Santos dice que Álvaro Uribe es el “Messi de la política” mientras a Petro “se le acaba su teflón”; habla de De La Espriella

SEMANA: Conoce como pocos a Álvaro Uribe. ¿Hay distanciamiento entre Abelardo De La Espriella y el expresidente?

FRANCISCO SANTOS: No lo hay. Uno conoce al presidente Álvaro Uribe, es muy serio en todas sus cosas, una persona que se pregunta si los colombianos realmente aguantan más impuestos. Es una discusión válida. La gente sufrirá mucho con todo lo que está pasando y eso afecta durísimo al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Uribe se lleva muy bien con Abelardo, pero no quiere decir que no se discutan los temas importantes para Colombia.

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SEMANA: Pero la denuncia de Álvaro Uribe contra el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, a quien acusó de pedir hojas de vida a un congresista del Centro Democrático, agudizó las tensiones.

F.S.: No. Que sepa, no. Y me parece bien que el presidente (Uribe) lo diga. No me preocupa. Lo importante es que se haga un estudio muy serio de la política de impuestos que viene, porque Colombia está en una situación muy difícil. Viene de cuatro años muy complejos y poner más impuestos a las empresas puede pegarle una toteada a un montón de gente.

SEMANA: No hay tensiones entre Uribe y De La Espriella, pero ¿sí entre Álvaro Uribe y Salvación Nacional?

F.S.: Con Salvación Nacional es mucho más claro el distanciamiento.

Francisco Santos Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA: ¿Cuál es la génesis de esa pelea? Ambos son partidos de derecha y Enrique Gómez y su familia tienen historia en el Centro Democrático.

F.S.: No, no. Es que Enrique Gómez ha sido terrible, ha dicho unas cosas terribles del presidente Uribe. De verdad, ha sido francamente grosero. Eso ha generado el distanciamiento. Ha sido hasta ofensivo y es malo para todo el mundo.

SEMANA: Pero ¿qué pasó con Enrique Gómez?

F.S.: No tengo la menor idea, pero él a veces habla un poquito más de la cuenta. No entiendo por qué él, en vez de sumar, resta. Es un error absoluto.

SEMANA: ¿Salvación Nacional y Defensores de la Patria buscarían convertirse en la fuerza mayoritaria de la derecha en 2027?

F.S.: No sé si es una estrategia; si es así, está equivocada. Aquí habrá espacio para todos, pero se va a necesitar mucha seriedad y no perder de vista que el enemigo es la izquierda radical, que quiere acabar con Colombia.

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SEMANA: ¿Hay Álvaro Uribe para rato? José Obdulio Gaviria habló recientemente sobre el tema y abrió el debate.

F.S.: Yo creo que hoy tiene más vigencia política que nunca. Y se va a necesitar un poco más de Uribe por ahora. Por ahora, el país necesita más de Uribe que nunca.

SEMANA: ¿Cree que el presidente Abelardo De La Espriella debería oír más a Álvaro Uribe?

F.S.: Conociendo al presidente Uribe como lo conozco, es un hombre que entiende la institucionalidad como nadie y le puede servir muchísimo a Abelardo si lo desea. Creo que si Abelardo escuchara más a Uribe –creo que hablan bastante, incluso más de lo que la gente cree–, eso es bueno para el país. Uribe no es de los que saca pecho y dice: “Uy, hablé con Abelardo”. No. Pero estoy seguro de que hablan. Álvaro Uribe es el Messi de la política y nadie conoce al Estado colombiano como él, y eso puede servirle mucho a Abelardo De La Espriella.

SEMANA: ¿Cómo ve el teflón de Gustavo Petro tras los más recientes escándalos de los ‘sexocontratos’?

F.S.: A Petro se le está acabando el teflón. Ojalá el Congreso diera el paso de acusarlo y tomar las decisiones judiciales para castigar los delitos que cometió durante su gobierno. Eso sería lo mejor que le podría pasar al país.

Francisco Santos Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

SEMANA: La pelea entre José Félix Lafaurie y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, está candente. El ministro anunció una auditoría a Fedegán. ¿Qué opina?

F.S.: Una pelea absurda e innecesaria. Se necesitan entre ellos. A veces no entiendo las obsesiones ni las pequeñeces que se ven en ese tipo de confrontaciones. Eso no le hace bien al país. Todas esas peleas acaban teniendo repercusiones. Tengo claro que no le sirven a nadie. Solo a la izquierda.

SEMANA: ¿Cómo vio las últimas movidas de María Fernanda Cabal, su salida del Centro Democrático y llegada al partido de Rodolfo Hernández?

F.S.: La quiero mucho, me da mucha tristeza. Si se hubiera quedado, hoy estaría ahí en la cabeza del Centro Democrático al lado de Álvaro Uribe. Perdió una oportunidad. Me parece una equivocación lo que hizo.

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SEMANA: Por otro lado, ¿cómo ve la guerra del Estado contra los drones de los grupos armados?

F.S.: Nos llevan una ventaja muy grande. El ELN está imprimiendo drones 3D en Venezuela y ahora, creo, lo hará en Colombia. Nosotros no tenemos una política antidrones seria que nos facilite esa pelea. Eso requiere un cambio de mentalidad y tal cantidad de cosas que no estamos haciendo, como inteligencia artificial. Es un tema crítico y estamos retrasados. No veo una política integral del Estado para aprovechar la gran ventaja que los drones pueden darle a un país con problemas de seguridad como el nuestro. Hace poco hablé con una persona que conoce mucho el tema y me dijo: “Vea, cada una de las fuerzas está comprando drones por su lado y nadie está atendiendo ese tema como debe ser: integralmente”. No es solo un problema del presidente Abelardo De La Espriella, quien lleva solo tres meses, pero durante cuatro años los ministros de Defensa y el sinvergüenza de Gustavo Petro, a quien no se le puede decir señor, lo único que hicieron fue destruir las Fuerzas Militares y nos cogieron ventaja. En 2026 van más de 300 ataques con drones contra la fuerza pública.

SEMANA: ¿Los grupos armados dónde consiguen esos drones?

P.S.: Los traen de Venezuela. Pero también los compran en Colombia, en China. La entrada de drones de Temu a Colombia, creo, debe ser gigante. Pero el ELN, una parte, los estaba haciendo en Venezuela. Esa es una de las cosas que uno dice: “Wow”. Lo importante de eso es que eso entra en una política de los grupos armados que tienen como instrumento fundamental a los drones y nosotros no tenemos una política para contrarrestar eso.

Francisco Santos Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA: ¿Qué debe hacer ya Abelardo De La Espriella?

F.S.: Crear una institucionalidad que se apersone del problema y crear no sé si un viceministerio o una entidad que estructure una política militar e industrial de drones en Colombia. No solo es entrenar a los militares, que toca, ni cambiar la doctrina, que se debe. Es aprender de Ucrania. Los ucranianos nos llevan años luz y lo hicieron por necesidad. Lo difícil es que no veo nada de eso. Hay que diseñar un Conpes en Planeación Nacional, generar los mecanismos de educación –hay que educarlos en inteligencia artificial para la guerra y la seguridad–, crear una línea de crédito para montar una industria de drones, montar una embajada ya en Ucrania con los cerebros más berracos de los civiles y militares de Colombia que aprendan cómo ese país está enfrentando la guerra con Rusia. Hay muchas cosas por hacer, pero debe ser ya. No hay tiempo que perder.

SEMANA: La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, compró unas armas para derribar drones, pero no es suficiente.

F.S.: Ese es el problema, estamos haciendo esfuerzos locales, aislados. No hay una política. Esto no son las gobernaciones o las alcaldías, es el Gobierno nacional diciendo: “Nuestra política de seguridad frente a los drones es esta”. Hay que cambiar, por ejemplo, el uso del espacio aéreo, entre otras. Bogotá trató de usar drones y no pudo porque la legislación es complicadísima.

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SEMANA: ¿El ELN sigue refugiándose en Venezuela?

F.S.: Está empezando a regresar a Colombia. La última operación con bombardeo fue absolutamente gringa y les puso presión por primera vez en mucho tiempo. Ya está pasando lo mismo en Ecuador. Y Putumayo y Nariño se están llenando de gente de las Farc que estaba refugiada en Ecuador.

SEMANA: Pero Silvana Guerrero, la jefe del ELN en Norte de Santander, sigue en Venezuela.

F.S.: Pero los guerrilleros están empezando a cruzar a Colombia y lo harán mucho más. Venezuela ya no es un lugar de refugio para ellos. Ninguno de ellos correrá con buena suerte, están corriendo hacia este país porque se sienten más seguros.