Paloma Valencia vuelve a criticar al Gobierno Petro durante concentración masiva en Armenia

La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, participó en un mitin en la ciudad de Armenia, de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el mes de mayo.

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“Les voy a querer a todos por igual, yo no quiero un gobierno que solo quiera a la mitad del país”, dijo Valencia en una concentración masiva en la capital del departamento del Quindío.

“El que sea uribista cabe, el que sea petrista, también”, agregó la candidata mientras presentaba sus promesas de campaña en plena visita al eje cafetero.

Desde el Quindío, tierra de gente valiente, nos damos cuenta que cada día somos más los que nos unimos para salvar a Colombia. Este 31 de mayo vamos a recuperar el país. #PalomaValencia2026 🇨🇴🕊️⚡️🥰 pic.twitter.com/3dVdUSHWsn — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 28, 2026

“Yo soy nieta de educadores, casada con un profesor y sabe que me duele que, entre más pobre sea usted, peor educación le toque”, dijo.

La candidata de su partido, la senadora Paloma Valencia, ganó las primarias entre aspirantes de derecha, por lo que enfrentará a Cepeda, De la Espriella y a otros candidatos.

Muy popular por su feroz combate a las guerrillas, el poderoso exmandatario colombiano intentará que uno de sus pupilos gane la presidencia, como ya sucedió en elecciones anteriores.

La oposición responsabiliza a Petro por el repunte del narcotráfico y la violencia en medio de frustradas negociaciones de paz con los grupos armados.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se inscribieron formalmente en la Registraduría para las elecciones presidenciales En el acto también estuvieron presentes los participantes de la Gran Consulta por Colombia y el expresidente Álvaro Uribe Foto: Guillermo Torres / Semana

Uribe está de vuelta en el ruedo político luego de que un tribunal revocara en octubre una condena a 12 años de prisión domiciliaria por soborno a paramilitares y fraude procesal.

“Yo voy a seguir dando tierra, pero la diferencia es que yo no voy a dejarlos sin títulos, les voy a dar sus títulos y proyectos productivos”, prometió la candidata.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran la intención de voto para la Presidencia, según encuesta de Guarumo

Valencia también se refirió a la salud en Colombia y criticó al gobierno del presidente Gustavo Petro sobre las medidas que ha tomado en

“Petro quiere pasarnos a todos a la Nueva EPS para que lo manden a uno a morirse a la casa”, dijo Paloma y aseguró que la Nueva EPS no cumple con exámenes, medicamentos ni citas con especialistas. “El que vote por Cepeda vota para que nos metan en la Nueva EPS y nos dejen morir a todos”.

Paloma Valencia y Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Presidencia

“Yo les prometo que lo primero que hago es comprar todos los medicamentos que hacen falta para entregárselos a los colombianos”, dijo Paloma.

“Al que le digan que yo voy a quitar el subsidio, es un mentiroso”, aseveró.

Dijo que este gobierno tiene 23 mil adultos mayores menos que el gobierno Duque cubiertos por el programa y que sacaron a la gente de Familias en Acción, subiéndoles al Sisbén.