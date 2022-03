Papa Francisco se reunirá con obispos colombianos para hablar sobre las elecciones

El papa Francisco es toda una autoridad en diferentes temas para los creyentes católicos, grandes líderes alrededor del mundo están prestos a escuchar y poner en práctica todos y cada uno de los consejos que tiene el sumo pontífice para entregarle al mundo.

Por estos días en que los aspirantes a la Presidencia de la república debaten muchos de los temas más importantes para el país, bien sea salud, educación, posibles reformas, etc., se conoció que el papa Francisco recibirá en Roma a todos los miembros de la Conferencia episcopal de Colombia el próximo jueves 24 de marzo para tocar puntos clave de la situación del país.

“Estaremos compartiendo distintos temas que nos preocupan de la realidad social de Colombia, de la evangelización de nuestro país y de distintas situaciones que atañen a la vida de nuestro pastoreo”, fueron las palabras de monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), emitidas en un video previo al viaje.

El objetivo principal es hablar sobre la situación social y política del país. - Foto: Revista Semana

“Queremos comentarle al papa una gran preocupación por la polarización que no nos hace bien, que no nos permite encontrar la verdad y no nos permite encontrar caminos en común del país”, dijo el religioso en diálogo con la emisora Blu Radio.

Monseñor Rueda añadió que “estarán en la Basílica de San Pedro, junto a las tumbas de San Pedro y San Juan Pablo II, pidiendo que nos concedan la paz, que los colombianos logremos reencontrarnos, que hagamos un proyecto común de país, que evitemos todas las polarizaciones, que respetemos la vida en todas las etapas, que reconstruyamos la sociedad desde la familia y que podamos sentirnos un pueblo de Dios llamado a la santidad y a la misión”.

Por otro lado, monseñor Luis Manuel Alí Herrera, obispo de la Arquidiócesis de Bogotá y secretario general de la CEC, dijo que estarán visitando de igual forma varios dicasterios de la curia romana. Por mencionar algunos, el encuentro será con miembros de la Congregación para las Causas de los Santos, con el propósito de conocer los avances y seguir motivando los procesos de nuevos beatos y santos colombianos que están en estudio.

El obispo añadió que “el objetivo es compartir con estos dicasterios el trabajo que hemos realizado en estos seis meses de gestión en la CEC, exponer las preocupaciones que tenemos como iglesia, por ejemplo, por las vocaciones sacerdotales. Asimismo, les presentaremos las esperanzas que tenemos como iglesia que camina en Colombia”.

Cabe recordar que el pasado mes de julio el arzobispo de Bogotá, monseñor Luis José Rueda Aparicio, fue elegido presidente la CEC para el trienio 2021-2024, sucediendo en el cargo al arzobispo de Villavicencio, monseñor Óscar Urbina Ortega, quien ocupaba la presidencia desde el año 2017.

De igual manera, los obispos colombianos han elegido como vicepresidente a monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán, y secretario general a monseñor Luis Manuel Alí Herrera, obispo auxiliar de Bogotá. Por lo tanto, se trata de la primera visita de la nueva presidencia al Santo Padre.

Los obispos dialogarán sobre las conclusiones de la Asamblea Plenaria que se llevó a cabo el pasado febrero donde los temas centrales fueron la serie convocatorias a comicios electorales, los legislativos que ya se realizaron el pasado 13 de marzo y en perspectiva de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 29 de mayo, según Vatician News.

El medio añadió que la situación de violencia armada en varias regiones del país centró también los temas de esa plenaria.