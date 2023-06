Felipe Zuleta envía sentido mensaje sobre el suicidio del Coronel Óscar Dávila y pide no politizarlo. A Petro le dijo, “párele hermano”

Después de varios días de especulaciones, este miércoles Medicina Legal confirmó que el coronel Óscar Dávila, presuntamente involucrado en las chuzadas a la niñera Marelbys Meza, se suicidó.

La información fue confirmada por la vicefiscal Martha Mancera, junto con el equipo técnico de Medicina Legal que realizó la investigación.

Presidente Gustavo Petro. - Foto: Esteban Vega La Rotta

“Para la Fiscalía, los resultados de la necropsia son claros en positivos para suicidio”, aseguró la alta funcionaria. Acto seguido relató los hechos que les permitieron llegar a esa conclusión. Los residuos de disparo, por ejemplo, corresponden a un disparo que él hizo contra su propia vida, al igual que los rastros de sangre que había en su ropa.

Al respecto se pronunció el presidente Gustavo Petro desde París, Francia, donde desarrolla su agenda de trabajo. Tal y como lo ha hecho en días anteriores, el mandatario aseguró que el oficial de la Policía Nacional se quitó la vida debido a las presiones que no pudo controlar.

“Se alcanzó a insinuar que de alguna manera el coronel habría sido asesinado. Se insinuó incluso que se trataba de hechos que podían provenir del alto Gobierno. La misma Fiscalía, pues, ha detectado la verdad, ha expuesto la verdad. El coronel se suicidó por presiones, en los últimos instantes de su vida tuvo, que no logró controlar lamentablemente”, sostuvo Petro.

Y agregó el jefe de Estado: “Después hablaremos de qué tipos de presiones, pero lo cierto es que lo que dijo el Gobierno era la verdad. Y el Gobierno seguirá diciendo la verdad en torno a este tipo de situación que un sector de la prensa ha venido promocionando como si se tratara de un acto de corrupción profundo del Gobierno, incluso por mi nombre”.

Teniente coronel Óscar Dávila. - Foto: Policía

“Así que del Gobierno solo saldrá la verdad. No se interceptaron comunicaciones por orden del alto Gobierno. No se produjo violación de derechos humanos por orden del alto Gobierno. No hay nada que esconder. Las presiones llevaron lamentablemente al coronel, por razones que ya se conocerán públicamente”, insistió Petro.

Duro llamado del periodista Felipe Zuleta

Las palabras del mandatario han generado una ola de reacciones en distintos sectores, especialmente por la forma en la que se ha tratado el suicidio de Dávila. El periodista de Blu Radio, Felipe Zuleta, realizó una pequeña reflexión sobre cómo ha sido manejado este tema.

Durante el programa Voz Populi, Zuleta criticó la manera en la que se ha politizado el tema dejando de lado lo difícil que es esta situación del suicidio, especialmente para los familiares y allegados del coronel Dávila, puesto que es un dolor que llevarán toda su vida.

El periodista hizo un llamado para que se tenga presente el dolor de la familia y los allegados al coronel Dávila. - Foto: Instagram: @fzuletalleras

“Todos los suicidios son dramáticos de una u otra forma, pero más para la familia, porque se quedan con dolores, recriminaciones, culpas (…) Los periodistas deberíamos parar el tema, dejar de politizar el tema y dejar de revictimizar a su esposa e hijos menores”, dijo.

En ese sentido, el periodista le hizo un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro para que maneje de una mejor manera el tema por respeto a los familiares del oficial, incluso le pidió que se imaginara viviendo un acontecimiento parecido.

“Párele, hermano, párele. Si el presidente Petro hubiera padecido el suicidio de su hermano, hijo o padre, seguramente entendería que este no es un tema político. Esto ya dejó de ser un tema judicial, porque esta mañana la vicefiscal dijo que se cerró el tema”, señaló.

“Hay que bajarle, hay que bajarle por lo menos por respeto a la familia del coronel”, insistió.

Por último, Zuleta recordó la importancia de que en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno se incluya de manera más resaltada el cuidado de salud mental de los colombianos.