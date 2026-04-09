Paro Nacional 9 de abril: puntos de concentración y vías cerradas en las principales ciudades

El territorio colombiano, este jueves 9 de abril, a partir de las 8 de la mañana, tendrá un paro nacional como señal de protesta ante el aumento de los avalúos catastrales. Según lo que se conoce, diferentes sectores apoyarán las movilizaciones.

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¿Qué regiones se verán afectadas por el Paro Nacional?

A nivel nacional, los bloqueos se presentarán en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. Particularmente, se ha notificado que habrá distintos puntos de concentración en municipios como Sabaneta y en el departamento de Casanare, en puntos específicos como la zona de Guaduas.

Puntos de concentración en distintas zonas del país. Foto: José Luis Guzmán/ El País

También se registrarán en ciudades como Armenia, Yumbo, en el Valle del Cauca, y Dapa. Del mismo modo, habrá afectaciones en vías importantes como Bogotá-La Calera y la rotonda de acceso a la ciudad de Yopal.

Zonas que podrían presentar afectaciones en el departamento de Santander:

Lebrija

Floridablanca

San Gil

Socorro

El área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga

¿Cuál es el motivo del Paro Nacional del 9 de abril?

Este paro está motivado por el descontento que ha generado el aumento en los avalúos catastrales, los cuales, por consiguiente, impactan el precio del impuesto predial en distintas zonas del país. Esto se debe a la actualización catastral que fue hecha a través de la Resolución 2057 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Según lo que se conoce, esto habría modificado el avalúo de predios en cerca de 500 municipios.

Algunas de las exigencias del paro son dejar sin efecto la Resolución 2057 y que se realice la suspensión temporal de los efectos que esta pueda acarrear, mientras se hace un estudio ante eventuales inconsistencias para que la resolución se pueda aplicar.

Autoridades han tomado medidas para el paro del 9 de abril

En distintas zonas, algunas gobernaciones han hecho la instalación de Puestos de Mando Unificado (PMU), con el fin de realizar un rastreo y mejorar la capacidad de respuesta frente a la jornada de protestas.

Las autoridades han insistido en la importancia del diálogo, con el fin de evitar alteraciones graves que puedan afectar el curso de la jornada.

También, desde los distintos entes gubernamentales, se han proferido recomendaciones, además de acompañamiento en el curso de este día.

Podría haber afectaciones en vías importantes. Foto: Aymer Andrés Alvarez

Recomendaciones para el 9 de abril

Es importante que las personas que deban salir por distintos motivos, bien sea para trabajar o estudiar, revisen de manera constante el estado de las vías; de ese modo pueden evitar cierres ocasionados por manifestantes.

Revisar el pronóstico del clima es indispensable para llevar los elementos necesarios, como ropa impermeable, sombrilla o protector solar, dependiendo de las condiciones previstas en las distintas zonas.