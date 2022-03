Partido Mira tampoco está de acuerdo con el reconteo de votos

En medio de la incertidumbre que se mantiene por la posibilidad de que se vuelvan a contar los votos luego del escrutinio de las elecciones legislativas, casi todos los partidos se han alineado con la idea de no hacer ese reconteo, aunque hace unas horas varios lo pedían para aclarar cualquier duda.

El Partido Mira considera que no se debe hacer el escrutinio, con el argumento de que no es “conveniente” llevar a cabo ese proceso.

La colectividad explica que una de las razones para tener esa posición es que no consideran que haya un número considerable de mesas donde se presenten irregularidades. Ponen de precedente lo sucedido en 2014 cuando se decidió hacer ese proceso en 10.000 puestos del país. El Mira tuvo que demandar ese proceso y logró algunas curules.

Dicen que algunos argumentos para que se lleve a cabo es que se presenten hechos como material electoral perdido, bolsas abiertas, que no se haya respetado la cadena de custodia o una violación al debido proceso, entre otros hechos que consideran no se han evidenciado.

“El recuento de votos debe ser motivado en situaciones de hecho y derecho sustentado en las causales de reclamación previstas en la ley, realizado por las instancias competentes y respetando el principio de preclusividad”, dicen desde la colectividad.

Agregan que al día de hoy consideran que ya se terminó la etapa de escrutinio y que, por lo tanto, ya se habrían recibido las reclamaciones y ordenado los recuentos requeridos.

Señalan que los escrutinios vienen siendo realizados por delegados del CNE quienes han hecho los reconteos en los casos que han sido solicitados con las razones expuestas anteriormente. “De modo que la propuesta de solicitar y autorizar el recuento general de los votos solo por razones circunstanciales que no estén justificadas en las causales de reclamación no tiene asidero legal, no es procedente y va en contravía del principio de preclusividad”, afirman desde el Mira.

Señalan que si bien el Código Electoral de 1986, bajo el cual se están llevando a cabo estas elecciones, es “obsoleto”, ofrece garantías porque cuenta con instancias escrutadoras a nivel regional y nacional en las que se pueden hacer los distintos reclamos.

Defienden el trabajo de los escrutadores y dicen que han ofrecido todas las garantías para ese proceso. “En lo que a nosotros respecta fueron atendidas”.

“Por tanto, no es de recibo poner en duda las audiencias de escrutinio que realizaron las comisiones escrutadoras auxiliares, zonales, municipales y distritales, desarrolladas por los jueces y notarios de la república, máxime cuando se aluden situaciones genéricas que no están sustentadas en las causales de reclamación”, aseguran.

Y dicen que por esas razones expuestas no encuentran argumentos para que se lleve a cabo ese proceso. “El Partido Mira no encuentra la conveniencia de adelantar un recuento general de las votaciones al Senado de la República, y presenta esta constancia en la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de Procesos Electorales”, señalan.

Precisamente en esa comisión, en la que participan distintos actores electorales, y convocada por el Gobierno para darle claridad al proceso electoral, el registrador Alexander Vega, que inicialmente dijo que presentaría la solicitud de hacer el reconteo, en las últimas horas retiró su propuesta luego de que desde diferentes sectores se pidiera aceptar el resultado.

De los pocos que han anunciado que están de acuerdo con un reconteo está el Centro Democrático y el Partido Conservador, que han venido encontrando inconsistencias. Mientras tanto, desde los demás sectores no están de acuerdo con volver a abrir las urnas.