Pastrana acusa a Petro de defender impunidad de “banda de pedófilos”

Los señalamientos que en los últimos días se han venido haciendo el expresidente Andrés Pastrana y el senador Gustavo Petro han venido subiendo el tono, a tal punto que este miércoles desde sus cuentas de Twitter se han acusado de tener relación con personas señaladas de pedofilia.

Todo este cruce de acusaciones ha tenido origen en las denuncias hechas por el expresidente Andrés Pastrana, quien le ha venido solicitando explicaciones a Gustavo Petro por reuniones que habría sostenido con la empresa Indra, que suministró el software de conteo de votos, y con el presidente Pedro Sánchez en su visita a España.

Indra es una empresa en la que el Estado español tiene acciones. Y cabe recordar que Petro se reunió hace algunas semanas con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez.

En el debate presidencial de este martes organizado por SEMANA y El Tiempo, Petro fue cuestionado sobre las acusaciones de Pastrana y respondió lanzando un dardo en contra del exmandatario.

“Yo prefiero reunirme con Pedro Sánchez y no con el pederasta Epstein. Lo invito a reunirse con Pedro Sánchez y que él no me invite a reunirme con Epstein o los nuevos Epstein”, aseguró Petro.

Jeffrey Epstein, depredador y traficante sexual estadounidense, utilizaba un avión llamado ‘Lolita Express’ para llevar a sus clientes y víctimas hacia las Islas Vírgenes. En una planilla de operaciones, trascendió que Pastrana viajó en dos oportunidades en el año 2003. El expresidente justificó el viaje y aseguró que visitó Cuba por invitación de Fidel Castro.

Y ante los señalamientos de Petro, Pastrana respondió lanzando una dura acusación contra el senador de izquierda.

“Petro: la banda de pedófilos que se escuda bajo el nombre de Comunes es afín a su Pacto y usted defiende su impunidad”, aseguró Pastrana.

El expresidente conservador estaría haciendo referencia al Partido Comunes, nacido tras la desmovilización de la guerrilla de las Farc, organización que fue señalada por algunos sectores de supuestos crímenes sexuales contra menores.

“No pretenda tender cortinas de humo sobre sus crímenes de lesa humanidad, la sistemática esclavitud sexual de niños y niñas entre ellos”, manifestó Pastrana.

Fraude electoral

El expresidente Pastrana no ha dejado de hacer públicos sus temores de un supuesto fraude electoral. El exmandatario sigue queriendo respuesta directa sobre lo que ocurrió en la polémica reunión. “Petro, conteste sin rodeos: ¿Qué habló con Indra?”, trinó.

Al igual que Pastrana, Petro le teme al fraude en Colombia. En el debate del martes pasado, el candidato advirtió que no aceptaría el resultado si existen irregularidades en las elecciones. “Si hay evidencia generalizada de fraude, detectada por la ciudadanía en las mesas, nosotros no aceptaríamos el resultado”.

Según contó, su organización va a tener a 120.000 personas como guardianes del voto en todos los puestos de votación. “Vamos a tener millones de personas en las calles esperando el resultado. Y si la Registraduría garantiza los datos con absoluta transparencia, no habrá problema”.

La sospecha de Petro radica en que el fraude se haría desde las mesas. “No tenemos garantías de que no se vaya a hacer fraude”.

En su hipótesis sobre el fraude electoral, Petro dijo que los datos de la Registraduría “pueden llegar envenenados si hay fraude generalizado en las mesas de votación”.

El fraude electoral ya está ocurriendo, según Gustavo Petro. Ocurre debido a la compra de votos que se lleva a cabo a lo largo del país. Después, reclamó por la falta de acciones legales contra la excongresista Aida Merlano, el precandidato Alejandro Char y el empresario Julio Gerlein.