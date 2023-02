Pelea de dos magistradas de la JEP por caso Santrich terminó en tutela y llegó al Comité de Convivencia

La pelea entre las magistradas de la JEP Claudia López Díaz y Ana Caterina Heyck se remonta al año 2018, cuando la Justicia Especial para la Paz le otorgó a Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, la garantía de no extradición.

El beneficio al exjefe guerrillero causó una fuerte división al interior de la Sección de Revisión del tribunal especial, quien decidió no extraditarlo. Los roces entre las magistradas iniciaron en 2018 cuando la sección hasta ahora revisaba la garantía de no extradición y el debate se centró en solicitar o no a Estados Unidos las pruebas en el caso de Santrich, señalado de traficar con cocaína después de la firma de paz con las Farc. Sobre esta solicitud, la magistrada López no estaba acuerdo; sin embargo, la magistrada Heyck sí lo estaba.

El cruce de calificativos inició tras las solicitudes de aplazamiento por parte de López cuando se adelantaban las discusiones del caso. Según Heyck, López estaba generando “demoras” al sentido del fallo. En una oportunidad, al parecer, López habría descalificado el trabajo como magistrada de Heyck. En otra, López fue confrontada por Heyck en plena sesión con todos los magistrados presentes.

Estas confrontaciones habrían causado, de ahí en adelante, un deterioro en la relación de las togadas, a tal punto que el tema escaló al Comité de Convivencia de la JEP. El 20 de septiembre de 2020, Heyck denunció a López ante el Comité por acoso.

El caso Jesús Santrich terminó en pelea entre las magistradas Claudia López y Ana Heyck (referencia). - Foto: DIANA REY MELO

En la queja interpuesta por Heyck, detalla, según la magistrada, las veces en las que habría sido víctima de descalificativos y comentarios desafiantes por parte de la magistrada López durante debates judiciales y administrativos en la Sección de Revisión. Meses después, López Díaz respondió ante el Comité denunciando que, supuestamente, era perseguida por la magistrada Heyck y la señaló de acoso laboral.

Ante las denuncias de las togadas, el Comité de Convivencia las llamó a descargos y ordenó implementar un “plan de mejora”, a término de tres meses, en el que las magistradas debían asistir a “talleres de manejo de inteligencia emocional”.

Hace unas semanas, un nuevo capítulo en esta novela se abrió luego de que la magistrada Claudia López entutelara al Comité de Convivencia Laboral, argumentando “demoras injustificadas” y pidiera que se investigue. Además, solicitó que se finalizara el proceso de convivencia, justificando que se debía archivar el caso desde septiembre de 2022 por vencimiento de términos.

Por su parte, los demás jueces de la Sección de Revisión se declararon impedidos para resolver la tutela, por lo que quedará en manos de otros magistrados. El caso podría terminar en una de dos situaciones: primero, el Comité de Convivencia puede archivar el caso y pedir una pacífica solución o, segundo, en compulsa de copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que adelante una investigación.

El caso Jesús Santrich terminó en pelea entre las magistradas Claudia López y Ana Heyck (referencia). - Foto: Getty Images/iStockphoto

Condena a socio de Santrich en Estados Unidos

Setenta meses de prisión fue la condena que recibió el empresario colombiano Armando Gómez España, uno de los socios del excomandante de las Farc alias Jesús Santrich. En la lectura del fallo, se reconoció que aceptó su participación en el cargo de conspiración para la distribución de cocaína a los Estados Unidos.

La Corte del Distrito Sur de Nueva York tuvo en cuenta, a la hora de fijar la sentencia, la edad del empresario (74 años), el hecho que no cuenta con antecedentes judiciales y ha mostrado un buen comportamiento. “Gómez comprende la gravedad de su ofensa y se disculpa profundamente por sus acciones y permanece especialmente arrepentido ante el Tribunal”.

El empresario deberá seguir privado de la libertad en la cárcel de Westchester, donde se encuentra desde que fue extraditado. Gómez habría hecho parte del plan orquestado por Jesús Santrich con supuestos delegados del Cartel de Sinaloa, de México, para introducir a Estados Unidos cerca de cinco toneladas de cocaína.

Las pruebas revelaron que, en una reunión, llevada a cabo en la casa de Santrich en el barrio Normandía, en el occidente de Bogotá, Gómez llevó una muestra de cocaína a los supuestos emisarios para que vieran la calidad del alcaloide y se convencieran de hacer negocios con ellos. Estos emisarios del cartel eran, en realidad, agentes encubiertos de la DEA que grabaron todos los encuentros.

Armando Gómez España fue capturado junto a Fabio Younes el 9 de abril de 2018 en medio del megaoperativo contra la organización que habría fundado el excomandante de las Farc.